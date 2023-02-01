هاني شاكر سعيد بمشاركته في "ليلة صوت الأرض"

أعرب الفنان هاني شاكر عن سعادته لمشاركته في حفلة “ليلة صوت الأرض”، المقرر مساء اليوم الأول من شباط، تكريمًا لذكرى الفنان الراحل طلال مداح، بمبادرة من هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ويشارك فيها كوكبة كبيرة من نجوم الغناء في العالم العربي.

ونشر هاني شاكر بوستر الحفلة الخاص به عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، وعلّق عليه قائلاً: “سعيد جداً بمشاركتي في ليلة إحياء ذكرى صوت الأرض الفنان الكبير طلال المداح وسط كوكبة من أكبر نجوم الغناء في العالم العربي على أرض المملكة العربية السعودية”.

وتقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 شباط ليلة تاريخية يُكرّم فيها اسم الفنان الراحل طلال مداح، حيث يجتمع أكثر من 40 فناناً من أهم نجوم العالم العربي من المحيط إلى الخليج لإحياء الحفلة الأضخم فنياً، ضمن فعاليات موسم الرياض.

والحفلة تنظم على وصلتين غنائيتين منفصلتين: إحداهما مخصصة لتقديم الدويتوهات والتريوهات، يشارك فيها كبار الفنانين من مختلف الدول العربية، أما الفقرة الثانية فهي مخصصة لأعمال الراحل طلال مداح، التي ستقدّم للحضور والمشاهدين باقة من أجمل أعماله الخالدة خلال مسيرته الطويلة، والتي امتدت نحو 50 عاماً من العطاء والإبداع الفني.

ومن المقرر أن يطلّ صاحب صوت الأرض أمام الجماهير على خشبة المسرح عبر تقنية الهولوجرام.

وتنقل Onetv الحفلة مباشرة على الهواء عند السعة الثامنة من مساء هذا اليوم.