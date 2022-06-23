هاني شاكر عن حمو بيكا: أنا حقيقى بحبه بس الفن مش بالعافية ومش بالعياط

علّق نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، على أزمة مغني المهرجانات حمو بيكا، مع نقابة النقابة.

وقال هاني شاكر، خلال برنامج “مصر جديدة”: “اللي اتعمل مع حمو بيكا متعملش مع أي حد ولا شاكوش ولا عمر كمال”.

وأضاف هاني شاكر: “جبناله مدرس مخصوص عشان مخارج الألفاظ وعشان يغنى صح وراح مرة واحدة، وتراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا، لمدة عامين، وكتر خيرك دعيت عليا خلال شهر رمضان وأنا عمري ما أذيتك”.

وتابع هانى شاكر: “هو طيب وأنا حقيقى بحبه.. بس الفن مش بالعافية ومش بالعياط”، وأوضح هانى شاكر :”تاريخ حمو بيكا واغانيه فى البداية شئ مخذل وكلنا بنتبرأ منها وجتلك فرصة مرة واتنين والمرتين سقطت “.

وأختتم هانى شاكر:”ولو احنا فى بينا وبينك حاجة كنا نفذنا حكم الحبس وانا أعضاء المجلس بنراعى ربنا ومش بنحط حد فى دماغنا “.

هذا واشار شاكر أن البعض يعتبر الفن كل ما يُقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس الحفلات في الإذاعة والتليفزيون، التي كانت تستقطب الأسر من كل العالم العربي.

وأشار شاكر، إلى أن مصر قادرة على إعادة تقديم حفلات “أضواء المدينة” و”ليالي التليفزيون”، وتنظيم هذه الحفلات في كل المحافظات وفي بلدان عربية.

ويرى هاني شاكر، أن مقياس نجاح الأغنية حاليا هو هل تجعل المستمع يرقص أم لا، وهو مستاء من الوصول لهذه الدرجة، وتساءل شاكر: “هل الفن والموسيقى والأغاني اتعملوا علشان يساعدوا اللي عاوز يرقص بس؟ دي كارثة.. دور الفن مش كده خالص”.

ونوه إلى أن الفن يجب أن يكون حاضرا في وجدان الجمهور، وألا تُترك الساحة لكل ما يُقدم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الناس الآن أصبحت “بتسمع بوسطها”.