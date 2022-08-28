هاني شاكر: في ناس صوتها مش حلو ومصممة تغني

في أول حديث مباشر عن أحوال الموسيقى المصرية عقب قبول استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، كشف الفنان هاني شاكر عن دهشته من إصرار بعض “المؤدين” على الغناء رغم أنهم لا يتمتعون بصوت جميل، ونفى تبرير البعض لهم بأن “الجمهور عايز كدة” مشيرًا إلى أن اقبال الجمهور على حفلات مهرجان القلعة يؤكد أن ذوقه رفيع ولا يقبل بهذا الإسفاف.

ووصف هاني شاكر، مشاركته بمهرجان القلعة الدولي للغناء والموسيقى بأنها حالة استثنائية، قائلًا إنه كان سعيدًا بالجمهور المصري الجميل البسيط، والغناء له خلال المهرجان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، قائلا: الجمهور المصري مظلوم معانا، ناس كتير بتقول إنه جمهور يحب الأغاني الهابطة والرقص فقط، لا إحنا ظالمين الجمهور ده، جسمي قشعر من الاستقبال والحب، والآلاف كانوا موجودين في المسرح منذ الساعة الخامسة مساء».

وأبدى إعجابه بحفاوة استقبال الجمهور له، قائلًا: هو ده الشعب المصري الأصيل اللي بيحب الكلمة الحلوة واللحن الحلو والصوت الحلو، في ناس تستهل حتة إنها تغني رغم إن ربنا مش مديها حلاوة الصوت وتؤدي فقط، لكن الناس محبة للحن والكلمة والمزيكا الحلوة والكلام اللي فيه مشاعر وأحاسيس».

وأكد أنه عاش ليلة من ليالي عمره مع جمهور مهرجان القلعة وبمشاركة المطربة نادية مصطفى، معربًا عن تقديره للجمهور الذي فاجأه بحفظه لكل الأغنيات التي قدمها، وخاصة التي لم يقدمها منذ فترة سواء في التليفزيون أو حفلات.

وتابع: صوتي تعب من تكرار إننا محتاجين الفن المضاد من خلال الحفلات وأضواء المدينة وليالي التليفزيون، أقترح تنظيم حفلات شهرية ليسمع ويرى الجمهور، وتنظيم حفلات مثل مهرجان القلعة في كل محافظة لضم الطبقة البسيطة الجميلة التي تمثل عماد الشعب المصري.

وواصل هاني شاكر حديثه عن المطربين الذين يؤدوا دون أصوات مميزة، حيث قال: فيه ناس كتير تستهل أنها تغني بالرغم إن ربنا مش مديها حلاوة الصوت ويؤدي فقط، والناس عندنا لسه بتحب الموسيقى والكلمات اللي فيها مشاعر وأحاسيس.