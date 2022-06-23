الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاني شاكر لـ حسن شاكوش: اتمنى تكون دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية

منذ ساعة واحدة
هاني شاكر

هاني شاكر

A A A
طباعة المقال

وجه الفنان نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، رسالة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد أن حصل على كارنية التصريح بالغناء مرة أخرى.

جاء كلام هاني شاكر، خلال حواره خلال برنامج “مصر جديدة “، “أتمنى لـ “شاكوش” ميعملش مشاكل تاني وتكون دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية، موضحاً أن شاكوش قدم اعتذاراً للنقابة في أكثر من مناسبة عما بدر منه، معقّباً: “عفا الله عما سلف.. وجدتُ أنا وأعضاء المجلس أنه لا يمكن لأحد أن يُعاقب طوال العمر”.

وأوضح شاكر، أن الكارنيه سيُسحب من شاكوش إذا وقع في “خطأ كبير” وفق تعبيره، دون أن يوضح ما هي هذه الأخطاء أو يضرب مثالًا عليه، لكن أشار إلى أن هذه العقوبة توقع على أي مخطئ.

وظهر حسن شاكوش للمرة الأولى، في حفل غنائي جديد، بعد استلامه كارنية نقابة المهن الموسيقية، وقال شاكوش لجمهوره في الحفل، إنه عانى طوال الـ 10 أشهر الماضيين بسبب إيقافه من النقابة.

وتابع حسن شاكوش من خلال فيديو عبر خاصية ستوري إنستجرام: “أنتوا متعرفوش أنا بقالي 10 شهور كنت بنام والله العظيم ودمعتي على خدي”.

    المزيد من منوعات

    دنيا بطمة
    بالفيديو.. دنيا بطمة تتعرض للتحرش على المسرح
    غادة عبد الرازق
    غادة عبد الرزاق تكشف عن عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها
    إيلون ماسك
    تصريح مفاجئ من إيلون ماسك: أخشى الإفلاس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن
    الدولار
    ارتفاع إضافي لدولار السوق السوداء اليوم