هاني شاكر لـ حسن شاكوش: اتمنى تكون دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية

وجه الفنان نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، رسالة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد أن حصل على كارنية التصريح بالغناء مرة أخرى.

جاء كلام هاني شاكر، خلال حواره خلال برنامج “مصر جديدة “، “أتمنى لـ “شاكوش” ميعملش مشاكل تاني وتكون دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية، موضحاً أن شاكوش قدم اعتذاراً للنقابة في أكثر من مناسبة عما بدر منه، معقّباً: “عفا الله عما سلف.. وجدتُ أنا وأعضاء المجلس أنه لا يمكن لأحد أن يُعاقب طوال العمر”.

وأوضح شاكر، أن الكارنيه سيُسحب من شاكوش إذا وقع في “خطأ كبير” وفق تعبيره، دون أن يوضح ما هي هذه الأخطاء أو يضرب مثالًا عليه، لكن أشار إلى أن هذه العقوبة توقع على أي مخطئ.

وظهر حسن شاكوش للمرة الأولى، في حفل غنائي جديد، بعد استلامه كارنية نقابة المهن الموسيقية، وقال شاكوش لجمهوره في الحفل، إنه عانى طوال الـ 10 أشهر الماضيين بسبب إيقافه من النقابة.

وتابع حسن شاكوش من خلال فيديو عبر خاصية ستوري إنستجرام: “أنتوا متعرفوش أنا بقالي 10 شهور كنت بنام والله العظيم ودمعتي على خدي”.