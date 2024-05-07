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هاني شاكر لمحمد عبدو: صديقي وأخي

منذ ساعة واحدة
هاني شاكر

هاني شاكر

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وجه الفنان هاني شاكر رسالة إلى الفنان محمد عبده عبّر فيها عن تضامنه معه في محنة إصابته بمرض السرطان.

وشارك الفنان هاني شاكر جمهوره ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بصورة تجمعه مع فنان العرب محمد عبده، وعلق عليها “صديقي وأخي العزيز فنان العرب محمد عبده أدعو الله أن يتم لك الشفاء العاجل وأن تعود إلينا وإلى أسرتك وكل جمهورك في الوطن العربي سالماً”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة ورسالة هاني شاكر، حيث عبروا عن حزنهم بسبب خبر مرض فنان العرب، كما انهالت التعليقات بالدعوات الخالصة له بالشفاء العاجل.

وكان فنان العرب محمد عبده، قد كشف عن إصابته بمرض السرطان، وتلقيه العلاج اللازم في باريس، ووسط حزن الجمهور، أعلن الفنان محمد عبده عن إصابته بمرض سرطان البروستات وبدء تلقيه أولى جلسات العلاج بـ”الكيماوي” في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عبر برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة العربية.

ومحمد عبده مغنٍ وملحن سعودي، وُلِدَ في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية.

إلى ذلك، يُعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث.

كم أنه معروف بلقب “فنان العرب”، ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.

 

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