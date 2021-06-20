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هاني شاكر يخرج عن صمته بشأن صوره المثيرة للجدل

منذ ساعتين
هاني شاكر

هاني شاكر

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أثار نقيب الموسيقيين المصريين، المطرب هاني شاكر، جدلا واسعا بسبب جلسة تصوير خارجة عن المألوف، وذلك للترويج لأغنيته الجديدة “لو سمحتوا”.

ويظهر شاكر في الصور بشكل لم يعتده منه جمهوره، والتي اتسمت بملامح كلاسيكية أوروبية قديمة ذات طابع إيطالي.

وفي أول تعليق منه على الجدل الذي أثارته جلسة التصوير، أكد هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، أمس السبت، المذاع على فضائية “أون إي” أن لم يخش من اتخاذ هذه الخطوة والخروج للجمهور بهذا الشكل”.

وتابع أن حالة من الجرأة اعترته عندما فكر في الخضوع لجلسة التصوير المختلفة، وذلك لأنه يرى أن أغنية “لو سمحتوا” يجب أن تقدم للجمهور بصورة مختلفة.

وأعرب هاني شاكر عن سعادته من حالة الجدل التي أثارتها جلسة تصويره الجديدة، مؤكدا أنه لم يكن سيثير جدلا لو كان ظهر بصورته الطبيعية والتقليدية.

من جانبه، كشف أمين إسماعيل، مصور جلسة تصوير هاني شاكر، لـموقع “مصراوي”، اليوم الأحد، أنها جرت داخل منزل نقيب الموسيقيين منذ 10 أيام، واستمرت حوالي 5 ساعات، وكان حاضرا لها شريف نجل هاني شاكر.

وأضاف إسماعيل أن التحضير لفكرة جلسة التصوير تم في خلال يومين، ولم تكن هناك تجارب على مظهر هاني شاكر في الجلسة.

وأغنية “لو سمحتوا” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقين جلال حمداوي، وهي من إخراج نضال هاني.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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