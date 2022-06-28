هاني شاكر يعلن استقالته من منصبة كنقيب المهن الموسيقية

أعلن الفنان هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب المهن الموسيقية على الهواء مباشرة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، وذلك على خلفية المشادات التي وقعت اليوم بمقر النقابة بين سعيد الأرتيست كبير عازفي الإيقاع وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية.

وفي مقابلة اخرى قال هاني شاكر: “باخد هذا القرار بلا رجعة واستقلت بلا رجعة وبكرة المجلس والجمعية العمومية تختار الأصلح والأكثر إفادة لها”.

وجاءت المشادات بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: “من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار، وقال النجم هانى شاكر: “سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة”.

وقالت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن هاني شاكر لم يكن موافقًا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش لكارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الإتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، ما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.