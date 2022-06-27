هاني شاكر يوجه نصيحة لآمال ماهر: من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام

علقت الإعلامية إنجي أنور، على عودة قناة الفنانة آمال ماهر على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، صباح الاثنين، بعد تعرضها للحجب في أعقاب إعلان اعتزالها قبل أشهر.

وعلقت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”، أن النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد طالب آمال ماهر بالظهور للرأي العام من جديد، مضيفاً أنه حاول الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، ولكن جميع هواتفها مغلقة، موضحاً أن النقابة قامت بالاتصال بأسرتها بعد فشل الوصول لآمال، مضيفاً أن آمال لم ترد على اتصال النقابة بها.

وتساءلت إنجي أنور على الهواء: هل تستجيب آمال ماهر لنصيحة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والظهور للجماهير من جديد.

ووجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة على الهواء للفنانة والمطرية آمال ماهر: “من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام ووضحي موقفك لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقيين”.

وقال شاكر أن آمال ماهر مش أول مرة تقوم بإغلاق هواتفها، والكرة في ملعبها للتوضيح.