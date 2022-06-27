الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاني شاكر يوجه نصيحة لآمال ماهر: من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام

منذ 14 دقيقة
آمال ماهر

آمال ماهر

A A A
طباعة المقال

علقت الإعلامية إنجي أنور، على عودة قناة الفنانة آمال ماهر على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، صباح الاثنين، بعد تعرضها للحجب في أعقاب إعلان اعتزالها قبل أشهر.

وعلقت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”، أن النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد طالب آمال ماهر بالظهور للرأي العام من جديد، مضيفاً أنه حاول الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، ولكن جميع هواتفها مغلقة، موضحاً أن النقابة قامت بالاتصال بأسرتها بعد فشل الوصول لآمال، مضيفاً أن آمال لم ترد على اتصال النقابة بها.

وتساءلت إنجي أنور على الهواء: هل تستجيب آمال ماهر لنصيحة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والظهور للجماهير من جديد.

ووجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة على الهواء للفنانة والمطرية آمال ماهر: “من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام ووضحي موقفك لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقيين”.

وقال شاكر أن آمال ماهر مش أول مرة تقوم بإغلاق هواتفها، والكرة في ملعبها للتوضيح.

    المزيد من منوعات

    البريطانية إيما رادوكانو
    رادوكانو تنتصر في ظهورها الأول في الملعب الرئيسي في ويمبلدون
    كيت ميدلتون
    بالصورة.. كيت ميدلتون ترتدى ملابس عسكرية وخوذة فى دبابة
    عمرو دياب
    بالصورة.. عمر دياب يشوق جمهورة لأحدث اغانية بإطلالة جريئة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟