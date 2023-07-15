هاني شاكر يوضح حقيقة خلافه مع مصطفى كامل

استنكر الفنان هاني شاكر، المعلومات التي تمّ تداولها أخيراً، حول وجود خلاف بينه وبين نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بعدما نُشرت تصريحات على لسان الأخير، تُفيد بأنّ الأول كان سبباً في إصابة الفنان إيمان البحر درويش، بجلطة بسبب الخلافات الشهيرة بينهما.

بدأت الأزمة، بعدما نشر أحد الصحافيين، عبر “فايسبوك” معلومات تفيد بأنّ شاكر، تواصل هاتفياً مع مصطفى كامل، وعنّفه على تصريحاته التي قال فيها إنّه سبب إصابة إيمان البحر، بجلطة، وطالبه بتكذيبها ونفيّها، وهو ما حدث بالفعل، حيث نفى الأخير أنّه قد صرّح بذلك. شاكر، نفى هذه الرواية تماماً، وقال خلال منشور له بموقع “فايسبوك” إنّه لم يبلّغ هذا الصحافي، بتفاصيل المُكالمة التي جرت بينه وبين نقيب الموسيقيين، ولا يعرف من أين جاء بهذه المعلومات، لكنّه أكدّ أنّه بالفعل تواصل هاتفياً مع كامل، وسادت المحبة والود الحديث الذي دار بينهما.

وأثار كامل حالة واسعة من الجدل، بعدما صرّح لوسائل إعلام مصرية، بأنّ هاني شاكر، وراء إصابة إيمان البحر، بجلطة، بعد ما ألغى له إحدى حفلاته، وشطب عضويته من نقابة المهن الموسيقية، بحجة أنّه ينتمي لنقابة المهندسين، ووفقاً لقانون النقابة لا يحق له الانتماء لها. وعقب ساعات من انتشار هذه التصريحات، خرج مصطفى كامل، عبر تصريحات له يؤكّد أنّه تمّ تحريف حديثه، ولم يصرّح نهائياً بأنّ شاكر، له علاقة بأزمة مرض إيمان. الحالة الصحية لإيمان البحر، شغلت مساحة واسعة بين اهتمامات الجماهير في الأيام الأخيرة، بعدما صدمت ابنته الجميع بنشرها صورته وهو على فراش المرض، وظهر فيها فاقداً وزنه وشعره، وبملامح متغيّرة تماماً عن صورته التي اعتاد الجمهور رؤيته بها، وتباينت ردّة الفعل حول تصرّف ابنته ما بين مؤيّدين لنشرها صورته، لتدخّل الدولة لرعايته صحياً، ومُعارضين لها على اعتبار أنّه انتهاك لخصوصيته وحُرمة مرضه.‏