هبوط اضطراري لطائرة بعد إصابة العشرات على متنها بحالة صحية غريبة

أصيب 70 راكباً خلال إحدى رحلات الطيران من موريشيوس إلى فرانكفورت الألمانية بحالة صحية غريبة تتمثل بالغثيان والقيء في منتصف الرحلة.

وفي التفاصيل، فقد تحركت الفرق الطبية لاستقبال الطائرة لدى هبوطها عقب إصابة 70 راكبا كانوا على متن رحلة شركة الطيران الألمانية “كوندور” بالغثيان والقيء في منتصف الرحلة التي كانت متجهة إلى فرانكفورت. ووفق شركة طيران “كوندور”، فقد فتح تحقيق للوقوف على سبب المرض المفاجئ، حيث أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة قد تم إعداده في مدينة موريشيوس.

وهبطت الطائرة في فرانكفورت حوالي الساعة 5:33 مساء حيث تم استقبالها مع مجموعة كبيرة من خدمات الطوارئ. وكان الطاقم قد اتصل مسبقا لتنبيه المسؤولين على الأرض بحالة الطوارئ لدى الركاب. ووجد أن 70 من أصل 290 راكبا على متن الطائرة أبلغوا فجأة عن الأعراض التي تشمل الغثيان والقيء.