الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هجوم على نيللي كريم... والسبب؟

منذ 5 دقائق
نيللي كريم

نيللي كريم

A A A
طباعة المقال

بعد طرح برومو مسلسلها الجديد، الذي تشارك فيه الفنانة يسرا، تعرّضت الفنانة نيللي كريم لهجوم عنيف بسبب ظهور زوجها هشام عاشور خلال أحداث العمل.

وشنّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على نيللي كريم بسبب مشاركة زوجها هشام عاشور في المسلسل من دون أن يكون له تاريخ في الفن.

وكشف المهاجمون عن وجهة نظرهم من خلال تعليقاتهم حيث قال أحدهم: “هي كل واحدة اتجوزت واحد هتخليه يمثل؟”، فيما علّق آخر قائلاً: “هو من امتى كان بيمثل؟”، فيما علّق ثالث بقوله: “عايزين تفرضوا علينا أزواجكم ليه وهما مبيعرفوش يمثلوا”.

ورداً على هجوم الجمهور على زوجته، أكد هشام عاشور أنه يمثل منذ حوالى 12 عامًا ولكن في أميركا، موضحًا أنهما حاولا تأجيل الإعلان عن العمل لأطول وقت ممكن لمنع الألسن من التحدث عن الأمر.

    المزيد من منوعات

    سجن- تعبيرية
    على طريقة أفلام هوليود.. روبوت يتحول من صلب إلى سائل ويهرب من السجن!
    ماتيو أليماني
    "18 ثانية" تحرم برشلونة من التعاقد مع صفقة جديدة
    المطربة المصرية آمال ماهر - أرشيفية
    بعد حذف أغانيها من "أنغامي".. مصير آمال ماهر يثير الجدل

    الأكثر قراءة

    شامل روكز
    نصيحة من شامل روكز لقائد الجيش!
    الدولار و الليرة اللبنانية
    لأول مرة منذ 25 عاماً.. سعر الصرف الرسمي لـ "الدولار" 15 ألف ليرة
    من أحد تجمعات حزب الله
    فيلق القدس لتهريب الدولارات.. ماذا عن حزب الله؟