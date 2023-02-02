هجوم على نيللي كريم... والسبب؟

بعد طرح برومو مسلسلها الجديد، الذي تشارك فيه الفنانة يسرا، تعرّضت الفنانة نيللي كريم لهجوم عنيف بسبب ظهور زوجها هشام عاشور خلال أحداث العمل.

وشنّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على نيللي كريم بسبب مشاركة زوجها هشام عاشور في المسلسل من دون أن يكون له تاريخ في الفن.

وكشف المهاجمون عن وجهة نظرهم من خلال تعليقاتهم حيث قال أحدهم: “هي كل واحدة اتجوزت واحد هتخليه يمثل؟”، فيما علّق آخر قائلاً: “هو من امتى كان بيمثل؟”، فيما علّق ثالث بقوله: “عايزين تفرضوا علينا أزواجكم ليه وهما مبيعرفوش يمثلوا”.

ورداً على هجوم الجمهور على زوجته، أكد هشام عاشور أنه يمثل منذ حوالى 12 عامًا ولكن في أميركا، موضحًا أنهما حاولا تأجيل الإعلان عن العمل لأطول وقت ممكن لمنع الألسن من التحدث عن الأمر.