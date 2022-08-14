هدف دمفريس القاتل يهدي إنتر ميلان فوزا مثيرا على ليتشي

هز دينزل دمفريس الشباك في اللحظات الأخيرة لينقذ إنتر ميلان ويمنحه الفوز 2-1 على مضيفه ليتشي الصاعد للأضواء في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت.

وارتدت الكرة من صدر دمفريس إلى داخل المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تابع لاوتارو مارتينيز ركلة ركنية نفذها نيكولا باريلا.

وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر لمحطة سكاي سبورت إيطاليا “تمسك الفريق بالإيمان (بالفوز) حتى النهاية وهذا أهم شيء في الأمسية”.

واستهل روميلو لوكاكو فترته الثانية مع إنتر بشكل مثالي إذ احتاج إلى دقيقتين فقط لافتتاح التسجيل بضربة رأس رائعة.

وعاد المهاجم البلجيكي، الذي لعب دورا حاسما في فوز إنتر باللقب في موسم 2020-2021، بعقد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد أقل من عام من انضمامه لتشيلسي في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي.

وارتدت الكرة من رأس ماتيو دارميان بعد تمريرة من المدافع فيدريكو ديماركو لتصل إلى لوكاكو ويضعها في الشباك.

لكن هدف لوكاكو لم يكن كافيا إذ تلاعب المهاجم آسان سيساي بدفاع إنتر ليدرك التعادل في الدقيقة 48.

وبينما استحوذ إنتر على الكرة، أهدر الفريق العديد من الفرص طيلة المباراة. ودفع إنزاجي بالمهاجمين خواكين كوريا وإيدن جيكو في الشوط الثاني ليغير الخطة من 3-5-2 الدفاعية إلى 4-2-4 ليضغط في الأمام بشكل أكبر.

وأضاف إنزاجي “أنهينا المباراة في وجود كل مهاجمينا بالملعب، وأظهر اللاعبون إيمانا بالفوز لكن كان يجب أن يتحقق الفوز في وقت مبكر”.

واعتمد إنتر على التمريرات الطويلة من باريلا إلى لوكاكو ومارتينيز.

وأرسل أليساندرو باستوني تمريرة عرضية إلى مارتينيز، هداف إنتر في الموسم الماضي، لكن المهاجم الأرجنتيني وضعها بضربة رأس بجوار المرمى في الدقيقة 70.

ويستضيف إنتر منافسه سبيتسيا يوم السبت المقبل، فيما يحل ليتشي ضيفا على ساسولو في اليوم ذاته.