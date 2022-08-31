هدف كارفاليو ينقذ ليفربول في الدقيقة الأخيرة أمام نيوكاسل

أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأربعاء 31-8-2022).

وتقدم ألكسندر إيساك، المنضم منذ أيام في صفقة قياسية لنيوكاسل، بهدف للفريق الزائر قبل الاستراحة في ظهوره الأول في الدوري بعدما تلقى تمريرة من شون لونجستاف.

واقترب المهاجم البالغ عمره 22 عاما من إضافة الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بعدما راوغ اثنين من مدافعي ليفربول بمهارة وسدد داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وبدا أن هذا الهدف أيقظ ليفربول وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل الأرض في الدقيقة 61 بعدما قابل تمريرة محمد صلاح وسدد داخل الشباك.

وخرج إيساك بعد الهدف بثلاث دقائق وشارك كريس وود بدلا منه، وعانى الفريق الزائر في ظل التعرض لضغط قوي من ليفربول.

ودافع نيوكاسل بكل قوة، لكن كارفاليو استغل كرة حائرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في سقف الشبكة ليشعل احتفالات المشجعين في ملعب أنفيلد مع انتهاء الوقت بدل الضائع.

وقال كارفاليو لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية “لقد لعبنا اليوم من أجل المشجعين. لقد ساعدونا كثيرا. أريد أن أقول شكرا جدا لهم لأن بدونهم لم يكن من الممكن أن يحدث ذلك”.

وأصبح رصيد ليفربول ثماني نقاط من خمس مباريات وتقدم إلى المركز الخامس وبفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط ويحتل المركز 11.

ووصف إيدي هاو مدرب نيوكاسل النتيجة بأنها “مؤهلة”.

وقال هاو “لا أتذكر أن المنافس صنع عددا من الفرص الخطيرة. حسنا فرض الضغط علينا وسدد كرات من مسافات بعيدة، لكن أعتقد أننا دافعنا بشكل رائع. الهدف الثاني حطم قلوبنا”.