هدف ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة في الوقت القاتل

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على مضيفه بلنسية (السبت 29-10-2022)، والتساوي مع ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في رصيد النقاط.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي، لكن رافينيا أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع وطار ليفاندوفسكي في الهواء ليضع الكرة في الشباك محرزا هدفه 13 في الدوري هذا الموسم.

ورفع الانتصار رصيد برشلونة إلى 31 نقطة من 12 مباراة، متساويا مع المتصدر ريال الذي يستضيف جيرونا غدا الأحد.

وسنحت لبرشلونة العديد من الفرص في الشوط الأول، لكن دفاع بلنسية صمد جيدا إذ تصدى حارس المرمى جيورجي مامارداشفيلي لمحاولة من أنسو فاتي بينما لعب ليفاندوفسكي ضربة رأس في القائم.

وتعرض صاحب الضيافة إلى لطمة في الدقيقة 18 عندما تعرض هداف الفريق إدينسون كافاني، الذي سجل أهداف الفريق الأربعة في آخر ثلاث مباريات، لإصابة في الكاحل خرج على إثرها من الملعب.

وهز صمويل لينو لاعب بلنسية الشباك في الدقيقة 49، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد إذ تبين أن ماركوس أندريه لمس الكرة بيده في بناء الهجمة.

وسنحت لفيران توريس لاعب برشلونة فرصة محققة للتسجيل في فريقه السابق، لكنه لم يتعامل بصورة جيدة من مسافة قريبة، وحسم هدف ليفاندوفسكي النقاط الثلاث للفريق الكتالوني.