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هدف "مويزي كين" يمنح يوفنتوس فوزا صعباً على فيرونا

منذ ساعة واحدة
مويزي كين

مويزي كين

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احتاج يوفنتوس صاحب الأداء الباهت إلى هدف مويزي كين في الشوط الثاني ليضمن الفوز 1-صفر على فيرونا في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الخميس 10-11-2022) كافح خلالها البطل السابق لصناعة أي فرص واضحة للتسجيل.

وكان الشوط الأول خاليا تقريبا من أي انطلاقات هجومية، حيث كان فيرونا أكثر إثارة للإعجاب لكنه افتقر إلى اللمسة الأخيرة لكي يتمكن من افتتاح التسجيل.

وسجل كين بعد مرور ساعة عندما ركض نحو منطقة الجزاء وحاول الحارس لورينستو مونتيبو ابعاد تسديدته لكنه لم يتمكن من ذلك لتسكن الشباك.

وانتاب الخوف الفريق الزائر قبل خمس دقائق على نهاية زمن اللقاء عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لفيرونا بعد أن رفع ليوناردو بونوتشي قدمه لأعلى بشكل خطير لكن القرار تغير بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الترتيب برصيد 28 نقطة من 14 مباراة ويلعب لاتسيو في وقت لاحق اليوم الخميس. ويتذيل فيرونا جدول الترتيب برصيد خمس نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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