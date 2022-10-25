الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 ﻫ - 25 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هدف هافرتس يرسل تشيلسي لدور الستة عشر بدوري الأبطال

منذ 46 دقيقة
علم نادي تشيلسي

علم نادي تشيلسي

A A A
طباعة المقال

سجل كاي هافرتس هدفاً رائعا ليقود تشيلسي للفوز 2-1 على مضيفه سالزبورج اليوم الثلاثاء ليحجز الفريق الإنجليزي مكانا في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

قدم تشيلسي عرضا رائعا في الشوط الأول في النمسا حيث تقدم في الدقيقة 23 بهدف بالقدم اليسرى لماتيو كوفاتشيتش لكن الفريق أهدر العديد من الفرص لتعزيز تفوقه قبل الاستراحة.

ودفع تشيلسي الثمن في بداية الشوط الثاني حين أدرك جونيور ادامو التعادل قبل أن يحسم هافرتس انتصار الفريق الإنجليزي بتسديدة رائعة في الزاوية العليا في الدقيقة 64.

وضغط سالزبورج في الدقائق الأخيرة لكن الحارس كيبا أريزابالاجا تصدى لكل محاولاته ليحقق تشيلسي الفوز الذي جعله يتقدم بفارق أربع نقاط على سالزبورج صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة وست نقاط على ميلان ودينامو زغرب اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

    المزيد من منوعات

    شعار يوفنتوس
    يوفنتوس ينفي ارتكاب مخالفات بعد انتهاء الادعاء الإيطالي من التحقيق في حساباته
    كرة القدم
    استقالة مدرب شريف تيراسبول قبل مواجهة يونايتد
    الفنان فارس كرم
    بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
    الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
    الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!
    الفنان فارس كرم
    بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"