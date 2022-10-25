هدف هافرتس يرسل تشيلسي لدور الستة عشر بدوري الأبطال

سجل كاي هافرتس هدفاً رائعا ليقود تشيلسي للفوز 2-1 على مضيفه سالزبورج اليوم الثلاثاء ليحجز الفريق الإنجليزي مكانا في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

قدم تشيلسي عرضا رائعا في الشوط الأول في النمسا حيث تقدم في الدقيقة 23 بهدف بالقدم اليسرى لماتيو كوفاتشيتش لكن الفريق أهدر العديد من الفرص لتعزيز تفوقه قبل الاستراحة.

ودفع تشيلسي الثمن في بداية الشوط الثاني حين أدرك جونيور ادامو التعادل قبل أن يحسم هافرتس انتصار الفريق الإنجليزي بتسديدة رائعة في الزاوية العليا في الدقيقة 64.

وضغط سالزبورج في الدقائق الأخيرة لكن الحارس كيبا أريزابالاجا تصدى لكل محاولاته ليحقق تشيلسي الفوز الذي جعله يتقدم بفارق أربع نقاط على سالزبورج صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة وست نقاط على ميلان ودينامو زغرب اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.