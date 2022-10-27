هدنة لظروف خاصة.. بيكيه يزور شاكيرا في منزلها

يبدو أن النجمة العالمية شاكيرا وزوجها السابق جيرارد بيكيه قررا اللجوء إلى هدنه، بعد خلافات مستمرة بدأت بانفصال الثنائي.

وانفصل الثنائي الشهير منذ شهور بسبب أقاويل عن خيانة بيكيه، والتف العالم حول شاكيرا بعد تصريحاتها الأخيرة عن تضحياتها الكثيرة من أجل إنجاح العلاقة.

ووفق موقع “ماركا” الأسباني، أوقف بيكيه وشاكيرا الاتهامات المتبادلة أخيرًا، بسبب حالة والد شاكيرا الصحية.

وفي عمر 91 عامًا، عانى الأب من مشاكل صحية منذ مايو/أيار الماضي، عندما تعرض لإصابة في الدماغ بعد سقوطه في المنزل.

وذكر الموقع، أنه على الرغم من الانفصال، أراد بيكيه أن يُظهر لشاكيرا دعمه خلال هذه الأوقات الصعبة.

وذكر الموقع، أنه تم إيداع والد شاكيرا في عيادة تيكنون الخاصة في برشلونة، 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي عمر 91 عامًا، عانى الأب من مشاكل صحية منذ مايو/أيار الماضي، عندما تعرض لإصابة في الدماغ بعد سقوطه في المنزل.

وذكر الموقع، أنه على الرغم من الانفصال، أراد بيكيه أن يُظهر لشاكيرا دعمه خلال هذه الأوقات الصعبة.

بالمقابل، قالت شاكيرا في مقابلة في مجلة “إيل” مؤخرًا: “بغض النظر عن كيفية انتهاء الأمور مع جيرارد، هو والد أطفالي، ولدينا عمل نقوم به لهذين الطفلين الرائعين، ولدي إيمان بأننا سنكتشف ما هو الأفضل لمستقبلهما وأحلامهما وما هو الحل المناسب للجميع”.

وذكر الموقع، أن لاعب كرة القدم الإسباني زار منزل شاكيرا مؤخرًا، وكانت الزيارة قصيرة والتقطتها عدسات العشرات من المصورين الموجودين خارج منزل المشاهير.

وأحضر بيكيه حقيبة سفر وبقي بضع دقائق قبل المغادرة، ويفسر الموقع الزيارة أنها كانت للاطمئنان على حالة والد شاكيرا الصحية.