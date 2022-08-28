هدية بقيمة 100 مليون إسترليني في انتظار غوارديولا

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ستهدي المدرب بيب غوارديولا 100 مليون جنيه إسترليني بسبب كأس العالم 2022.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي بشكل استثنائي خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها أن إدارة المان سيتي ستسمح للمدرب الإسباني بإنفاق 100 مليون جنيه إسترليني على صفقات ميركاتو الشتاء حال أعجب بأي من نجوم مونديال قطر.

ورغم إنفاق مانشستر سيتي 104 ملايين إسترليني هذا الصيف، إلا أن هذا المبلغ يبقى الأقل، مقارنة بإنفاقات الفريق السماوي في السنوات الأخيرة.

ووعدت إدارة حامل لقب الدوري الإنجليزي مدربها بضخ الأموال اللازمة حال أراد الأخير تدعيم صفوف فريقه في الشتاء.

المان سيتي نجح هذا الصيف في التعاقد مع إيرلينج هالاند وكالفين فيليبس وسيرجيو جوميز وجوليان ألفاريز.

ولكن على الجهة المقابلة، فإن مان سيتي جمع من بيع اللاعبين منذ بداية 2022 ما يقارب الـ250 مليونا، بعدما فرط في مجموعة من أهم لاعبيه أبرزها الثلاثي جابريل خيسوس ورحيم سترلينج وأوليك زينتشنكو، مما يسمح له بإجراء المزيد من التعاقدات لو احتاج.

يذكر أن مانشستر سيتي حصد حتى الآن 10 نقاط من أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل الوصافة خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين.