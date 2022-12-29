هدية عيد الميلاد.. ليفربول يتعاقد مع الهولندي كودي جاكبو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو قادما من أيندهوفن ليتفوق ليفربول بذلك على مانشستر يونايتد الذي سعى لضم اللاعب.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفربول سيدفع مبلغا أوليا يبلغ 37 مليون جنيه إسترليني (44.49 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم بقطر.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الهولندي إريك تن هاج مدرب يونايتد كان مهتما بالتعاقد مع جاكبو، الذي سجل تسعة أهداف وصنع 12 في 14 مباراة في الدوري الهولندي قبل فترة توقف كأس العالم، قبل أن يدخل ليفربول المفاوضات ويبرم الصفقة.

وقال جاكبو: “أعتقد أنه فريق عظيم بالنسبة لي وجاء انضمامي إليه لأظهر ما بوسعي (القيام به) وأن أحاول مساعدة الفريق على الوصول للحظات أجمل بشكل يفوق ما حدث في السنوات الماضية”.

وجاء انضمام جاكبو بمثابة تعزيز كبير لتشكيلة ليفربول الذي خسر جهود المهاجم الكولومبي لويس دياز بسبب إصابة في الركبة بينما غاب البرتغالي ديوجو جوتا بسبب مشكلة في ربلة الساق منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي مما جعله يغيب عن المشاركة بكأس العالم.

“I feel really good, I'm really excited to be here. I'm looking forward to start training and start playing for this amazing club." Watch Cody Gakpo’s first interview exclusively on @LFCTV GO ⤵ — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2022

هدية عيد الميلاد

على طريقة مواطنه الهولندي، المدافع الصلب فيرجيل فان دايك، أعلن نادي ليفربول عن صفقته الهجومية الجديدة لهذا العام.

وكان فان دايك انضم في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، ليكون هدية عيد الميلاد لجماهير الريدز آنذاك، ويسهم في تقديم موسم قوي مع الفريق ويكون بمثابة نقطة تحول في الصلابة الدفاعية لطريقة لعب المدرب الألماني يورجن كلوب.

ولم ينجح ليفربول في ذلك الموسم في اقتناص أي ألقاب، لكنه تمكن الفريق من بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وفي الموسم التالي اقتنص الفريق اللقب الأوروبي.

وأسهم فان دايك مع الفريق في الفوز بلقب واحد للدوري الإنجليزي الممتاز، ومثله لكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية، وكل منها تحقق مرة واحدة أيضا.

وتأمل جماهير ليفربول أن يسهم جاكبو في إنجازات مقبلة للفريق في المواسم التالية، كما فعل مواطنه على مدار السنوات الأربع السابقة.

“مستقبل مبهر”

أعرب المدير الفني الألماني يورجن كلوب عن سعادته بانضمام اللاعب الهولندي الشاب، وقال للموقع الرسمي لنادي ليفربول: “لقد قمنا بعمل مذهل للغاية في هذه الصفقة، واستطعنا التوقيع مع لاعب نعرفه منذ بعض الوقت، ونعتقد أنه سيكون له مستقبل مبهر”.

ولا يطيق جاكبو الانتظار للعب أول مباراة مع فريق ليفربول، حيث سيصبح متاحًا بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال جاكبو للموقع الرسمي للنادي: “أتطلع حقًا لرؤية الجميع في أنفيلد وفي المدينة.. إنه ناد عظيم بالنسبة لي، وأريد إظهار ما أستطيع القيام به، وأن أساعد في تحقيق المزيد من اللحظات الرائعة”.

وأشاد جاكبو بالملك المصري محمد صلاح، قائلًا: “إنه لاعب عظيم. أتطلع للتعلم منه. وأتطلع للفوز بالعديد من المباريات معًا”.