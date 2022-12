هدية عيد الميلاد.. ليفربول يتعاقد مع الهولندي كودي جاكبو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو قادما من أيندهوفن ليتفوق ليفربول بذلك على مانشستر يونايتد الذي سعى لضم اللاعب.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفربول سيدفع مبلغا أوليا يبلغ 37 مليون جنيه إسترليني (44.49 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم بقطر.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الهولندي إريك تن هاج مدرب يونايتد كان مهتما بالتعاقد مع جاكبو، الذي سجل تسعة أهداف وصنع 12 في 14 مباراة في الدوري الهولندي قبل فترة توقف كأس العالم، قبل أن يدخل ليفربول المفاوضات ويبرم الصفقة.

وقال جاكبو: “أعتقد أنه فريق عظيم بالنسبة لي وجاء انضمامي إليه لأظهر ما بوسعي (القيام به) وأن أحاول مساعدة الفريق على الوصول للحظات أجمل بشكل يفوق ما حدث في السنوات الماضية”.

وجاء انضمام جاكبو بمثابة تعزيز كبير لتشكيلة ليفربول الذي خسر جهود المهاجم الكولومبي لويس دياز بسبب إصابة في الركبة بينما غاب البرتغالي ديوجو جوتا بسبب مشكلة في ربلة الساق منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي مما جعله يغيب عن المشاركة بكأس العالم.

“I feel really good, I'm really excited to be here. I'm looking forward to start training and start playing for this amazing club."

