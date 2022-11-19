السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما طلبه إيلون ماسك من مستخدمي بشأن حساب ترامب

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2022 9:51 صباحًا
إيلون ماسك

إيلون ماسك

A A A
طباعة المقال

لم يتوقف مالك تويتر عن إثارة الجدل منذ توليه رئاسة تويتر، ونشر إيلون ماسك استطلاعا للرأي على تويتر مساء الجمعة يطلب فيه من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي حظره المالكون السابقون.

وكان ماسك أعلن في تغريدة سابقة الجمعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب ترامب على الموقع الشهير.

كما أعلن في التغريدة ذاتها أن شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل كاثي غريفين وجوردن بيترسون وبابيلون بي سيتم إعادة حساباتها.

وأضاف ماسك أن “سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول”. وقال “سيتم إلغاء تعزيز التغريدات السلبية أو تلك التي تحض على الكراهية إلى الحد الأقصى وإلغاء استثمارها، وعليه فإنها لن تحصل على إعلانات أو إيرادات أخرى من تويتر”.

    المزيد من منوعات

    محمد صلاح أثناء التتويج
    صور.. ساعة محمد صلاح في حفل "غلوب سوكر" تثير الجدل
    أطفال- تعبيرية
    هل شعرت بأن أطفالك أذكى منك؟.. إليك السبب
    أكبر تلميذة بمدرسة ابتدائية في العالم بريسيلا سيتيني 99 عاماً
    وفاة أكبر تلميذة بمدرسة ابتدائية في العالم عن 99 عاما

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دواء- تعبيرية
    تحذير من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام
    وزير الإعلام زياد المكاري
    هل ينقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم؟
    نيمار
    فيديو مبهر... نيمار يلتقط الكرة من ارتفاع 35 متراً