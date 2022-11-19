هذا ما طلبه إيلون ماسك من مستخدمي بشأن حساب ترامب

لم يتوقف مالك تويتر عن إثارة الجدل منذ توليه رئاسة تويتر، ونشر إيلون ماسك استطلاعا للرأي على تويتر مساء الجمعة يطلب فيه من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي حظره المالكون السابقون.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

وكان ماسك أعلن في تغريدة سابقة الجمعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب ترامب على الموقع الشهير.

كما أعلن في التغريدة ذاتها أن شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل كاثي غريفين وجوردن بيترسون وبابيلون بي سيتم إعادة حساباتها.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated. Trump decision has not yet been made. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

وأضاف ماسك أن “سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول”. وقال “سيتم إلغاء تعزيز التغريدات السلبية أو تلك التي تحض على الكراهية إلى الحد الأقصى وإلغاء استثمارها، وعليه فإنها لن تحصل على إعلانات أو إيرادات أخرى من تويتر”.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach. Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter. You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022