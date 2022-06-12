هذا ما لا تعرفه عن الاستخدامات المختلفة لمعجون الأسنان

لا يخلو منزل من معجون الأسنان، فالجميع يستخدمونه في تنظيف الأسنان صباحاً ومساءً، والذى لا يعرفه البعض أن له كثير من الاستخدامات المختلفة التي لا يدركها البعض. وهذه الاستخدامات الكثيرة لمعجون الأسنان التي لها فوائد جمة، وفقاً لموقع”Carefree DENTAL”:

مسح البقع والزيت

يمكن إذا ظهرت بقعة أو بثور على الوجه يمكن تجفيفها لتسريع العمر الافتراضي لها، ثم تغطيتها بقطعة من معجون الأسنان وتركه طوال الليل وشطفه في الصباح.

المحافظة على الأظافر قوية

معجون الأسنان يمكن أن ينفع لتنظيف الظافر وجعلها قوية ونظيفة، عن طريق وضع القليل من المعجون على فرشاة الأسنان تكون مخصصة للتنظيف الأظافر وليست التي تستخدم لتنظيف الأسنان، ويفرك السطح برفق، ولكن لا يفضل لمن لديه بشرة جافة لأن الأظافر قد تتعرض للكسر.

علاج لسعات اللبلاب السام

يمكن استخدام معجون الأسنان للتخلص من الالتهابات الخاصة بطفح جلدي أو لدغة من ملامسة اللبلاب السام، فيوضع على المنطقة المصابة، ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل جيداُ بالماء البارد والصابون.

التخلص من الرائحة الكريهة

قد تعانى بعض السيدات من وجود بعض الروائح بعد الطهى على اليد، مثل رائحة البصل والسمك، ويمكن لمعجون الأسنان أن ينهى تلك الرائحة عن طريق فرك الأصابع بمعجون الأسنان لتقضى على الرائحة.

إزالة العلكة من الشعر

قد يسعف معجون الأسنان في إزالة العلكة من الشعر بسهولة عن طريق وضع القليل من معجون الأسنان على المنطقة، لأنه ىمصمم لتحطيم السكر الموجود مثل العلكة، وبعد فترة يمكن أزالته.

إزالة بقع السجاد

قد يساعد معجون الأسنان على إزالة البقع من على السجاد عن طريق وضع معجون الأسنان على البقعة ثم دعكها بفرشاة ثابتة، مثل بقع الحبر والمكياج.

منح المجوهرات الفضية التألق

يمكن لمعجون الأسنان أن يلمع المجوهرات أيضاً عن طريق فركها بمعجون الأسنان وتركها طوال الليل ثم مسجها في الصباح بقطعة قماش ويمكن ملاحظة الفرق.