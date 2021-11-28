هذا ما يحلم به رونالدو قبل الاعتزال.. أمر يتعلق بميسي

لا زالت المنافسة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي تحتفظ بكامل شغفها، حيث كشف باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة “فرانس فوتبول”، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية عن هدف يطمح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى تحقيقه قبل اعتزال كرة القدم.

وفي حوار خص به صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قال فيري إن رونالدو سبق وأن اعترف له بهدفه قبل الاعتزال.

وكشف فيري أن هدف رونالدو الوحيد قبل اعتزال اللعب هو “الفوز بعدد كرات ذهبية أكثر من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي”.

وفاز رونالدو بخمس كرات ذهبية فيما فاز ميسي بست كرات ويعد أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة 2021 بعد قيادته الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا.

وفي حادثة تتعلق بالجائزة، قال فيري إن النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، “بكى كطفل” عندما أخبره بأنه الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018.

وامتنع الصحفي الفرنسي عن الكشف عن الفائز بجائزة العام الحالي، مشيرا إلى أن اسم الفائز يبقى سرا.

وحددت نتيجة عام 2021 بالفعل، بعد أن انتهى التصويت، وفي 29 نوفمبر سيعلن عن الفائز.

وكانت صورة مسربة تناقلتها وسائل إعلام عالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، كشفت أن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، هو من سوف يفوز بالجائزة.

وفي الصورة المسربة يتصدر ليفاندوفسكي القائمة بـ 627 صوتا، ويحتل ميسي المركز الثاني، فيما يأتي النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، في المركز الثالث، ورونالدو في المركز التاسع ولاعب خط وسط ريال مدريد، مودريتش، في المركز الثاني عشر.