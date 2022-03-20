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هذا ما يشجع ميسي على البقاء في باريس

منذ 22 ساعة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

"ماركا" الإسبانية
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تدور الكثير من الشكوك حول مصير اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير أن ميسي قد يفكر في الرحيل خلال الصيف المقبل، عقب إقصاء سان جيرمان مبكرًا من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ميسي ينوي الوفاء بالعام الثاني في عقده مع سان جيرمان، لكنه لن يفعل بند الموسم الثالث الاختياري.

وأشارت إلى أن النادي الباريسي ينوي مواصلة الرهان على ميسي وبناء مشروع سان جيرمان حوله، بسبب الرحيل المنتظر لكيليان مبابي إلى ريال مدريد، بالإضافة إلى تراجع مستوى نيمار دا سيلفا.

وأوضحت أن رحيل مبابي سيعزز كثيرًا من وضع ميسي، لأن دوره داخل الملعب سيتغير من صانع ألعاب، إلى التواجد بشكل أكبر في مناطق الخطورة لإحراز الأهداف.

وذكرت أن المدير الفني المقبل لباريس سان جيرمان سيكون له دور أيضًا في رسم مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الباريسي.

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