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هذا ما يكشفه استخدام فأرة الكمبيوتر عن ضغوطك

منذ ساعة واحدة
فأرة ولوحة مفاتيح لاسلكيتان

فأرة ولوحة مفاتيح لاسلكيتان

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قد تعتقد أنك تخفي ضغوطك في العمل، لكن دراسة جديدة تكشف أن استخدام فأرة الكمبيوتر يكشف عكس ذلك.

ووجد باحثون من ETH في زيورخ الألمانية أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يستخدمون الجهاز بطريقة مريبة. وذلك لأن مستويات التوتر المرتفعة تؤثر سلبًا على مهاراتنا الحركية وقدرة الدماغ على معالجة المعلومات، ما يجعلنا في النهاية نحرك الفأرة بشكل مريب.

ووجدت الدراسة أيضًا أنّ الأشخاص المجهدين يضغطون على لوحة المفاتيح، ويتوقفون كثيراً ويرتكبون المزيد من أخطاء الكتابة، في حين أنّ الأفراد المسترخين يأخذون فترات توقف أقل ولكن أطول، ما يؤدي إلى أخطاء أقل.

وقالت معدة الدراسة الرئيسية مارا نجلين، عالمة الرياضيات في ETH زيورخ، في بيان: “الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يحركون مؤشر “الماوس” بشكل متكرر وأقل دقة ويقطعون مسافات أطول على الشاشة. ويسلك المرتاحون، من ناحية أخرى، طرقًا أقصر وأكثر مباشرة للوصول إلى وجهتهم ويستغرقون وقتًا أطول في القيام بذلك”.

وعملت زيورخ مع 90 مشاركًا قاموا بمهام مكتبية أثناء ارتداء جهاز مراقبة القلب.

وعمل بعض المشاركين دون انقطاع، بينما شارك آخرون في مقابلات العمل وتعرضوا للمقاطعة مراراً وتكراراً برسائل الدردشة.

وسجل الفريق سلوكيات “الماوس” ولوحة المفاتيح لكل شخص.

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