استمع لاذاعتنا

هذه الخاصية في تطبيق تليغرام “حرام شرعا”

منذ ساعة واحدة
تطبيق تيلغرام

تطبيق تيلغرام

A A A
طباعة المقال

حرمت دار الإفتاء المصرية خاصية “نيرباي” في تطبيق التواصل الاجتماعي تليغرام، لأنها تنتهك الخصوصية وتزعج المستخدمين الآخرين.

وفق بيان نشرته، حذرت دار الإفتاء من سوء استخدام خاصية “نيرباي” (Nearby)، التي تساعد المستخدمين على التحدث مع الأشخاص الواقعين بالقرب منهم جغرافيا.

وفي بيان صدر، السبت، قالت دار الإفتاء المصرية، إن “اختراق الخصوصيات لون من تتبع العورات التي ورد الشرع بالنهي عنها ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة؛ فقد نهى الشرع الشريف عن التجسس (…)”.

كانت الخاصية التي أطلقها تطبيق تليغرام، محل جدل بالنسبة للمصريين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث لاقى ذلك موجة من الغضب بعد المضايقات التي تعرضوا لها بسبب استحداث هذه الخاصة.

وتسمح الخاصة بالتحدث لأي مستخدم قريب في الدائرة الجغرافية ذاتها دون إذن من المستخدم نفسه، حال تفعيل خاصية الوصول للموقع في الهاتف الذكي.

وتعرضت عدد من الفتيات إلى المضايقات والتحرش بسبب لجوء البعض لاستخدام هذه الخاصية بشكل غير لائق، وصل لدرجة الابتزاز، وفق البيان الذي نشرته دار الإفتاء.

كما ناشدت دار الإفتاء في بيانها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظ على الخصوصيات من خلال حماية البيانات الشخصية مع التأكيد على أن هناك قوانين تجرم اختراق الخصوصية الإلكترونية للمواطن.

وجاء في البيان أيضا: “الحفاظ على الخصوصيات جزءا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهو داخل تحت المقصد الشرعي الأكبر الحفاظ على العرض”.

    المزيد من منوعات

    سجن ياباني-أرشيفية
    سفاح تويتر الياباني يطلب الزواج قبل تنفيذ حكم الإعدام
    يساعد الغناء على خفض ضغط الدم
    ما علاقة الغناء بوظائف الدماغ والعمر المديد ؟ دراسة تكشف تأثيره المدهش
    دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
    صورة ترامب وميلانيا بزي موحد تشعل مواقع التواصل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مستشفى الجامعة الأمريكية
    تسجيل أول حالة في لبنان.. مرض خطير يسببه فيروس كورونا للأطفال!
    عبير بيبرس
    صورة سيلفي تشهد على جريمة قتل الفنانة المصرية لزوجها
    حسن نصر الله
    حسن نصر الله يضحك على نفسه