هذه حقيقة فيلم “وحدي مخدرا” لبطل أفلام “وحدي في المنزل”

أحدث ملصق دعائي لفيلم يظهر فيه بطل الأفلام الأمريكية الشهيرة “HONE ALONE”، ماكولي كالكن، ضجة على محرك البحث “غوغل”، خاصة وأنه يحمل اسم “Stoned Alone” (وحدي مخدرا).

ويظهر كالكن في المصق الدعائي للفيلم المزعوم وهو يرتدي ملابس المنزل ويدخن سيجارة حشيش، ومكتوب على الملصق أنه سيتم عرضه خلال احتفالات أعياد الميلاد “الكريسماس” عبر منصة “نيتفلكس” الرقمية.

وللوقوف على حقيقة الفيلم والملصق الدعائي المتداول، فإنه في عام 2018 كشف الممثل الأمريكي، ريان رينولدز، بطل أفلام “ديدبول” أنه سيقدم محاكاة ساخرة لفيلم “Home Alone” (وحدي في المنزل) تحت عنوان “Stoned Alone”.

وأكد الخبر موقع “هوليوود ريبورتر” في نفس العام، وتلك هي المرة الأخيرة التي ظهرت فيها أخبار الفيلم الساخر “Stoned Alone” في وسائل الإعلام.

وبحسب موقع بيانات الأفلام الأمريكي “آي إم دي بي”، فإن الفيلم سيتولى إخراجه، أوغسطين فريزل، وتدور حبكته حول رجل يبلغ من العمر 20 عاما يتغيب عن ركوب الطائرة لقضاء رحلة تزلج، وعوضا عن ذلك ينتشي من تدخين الماريجوانا، وبسبب تأثير الحشيش عليه يصيبه الشك بأن هناك لصوصا اقتحموا منزله.

ومؤخرا احتل مشروع فيلم “Stoned Alone” عناوين الأخبار من جديد بعد أن ظهر ملصق مزعوم له على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي شاركه أحد مستخدمي موقع “تويتر” وعلق عليه: “لا يمكنني الانتظار حتى يتم عرض هذا غدا!”، ويظهر في الملصق شعار شبكة “نيتلفكس” ما يشير إلى أنها من ستعرضه بمناسبة الكريسماس.

ولم يتم تحديد موعد لطرح فيلم “Stoned Alone” حتى لحظة كتابة هذه السطور، منذ أن تم الإعلان عنه قبل عامين، كما أنه لن يعرض في أي وقت قريب.

Macaulay Culkin @IncredibleCulk is @Esquire ’s March 2020 cover star. Here’s his interview with @RhDAgostino : https://t.co/zymPfsizCD pic.twitter.com/lPlYGiBsGf

Yeah we saw Stoned Alone

Best movie you ever made https://t.co/lM1TWt57py pic.twitter.com/X5bEVrMbVz

— Scott Ayala (@spookyxpapi) December 26, 2020