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هزيمة قاسية لنادال أمام منافسه "تيافو" في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2022 2:23 صباحًا
فرانسيس تيافو

فرانسيس تيافو

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لعب الأمريكي فرانسيس تيافو مباراة عمره وهزم رفائيل نادال المصنف الثاني 6-4 و4-6 و6-4 و6-3 في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس (الاثنين 59-2022).

وهذه أول خسارة لنادال هذا العام بالبطولات الأربع الكبرى.

وغطى تيافو وجهه بيديه وسط هتافات حماسية على أرضه باستاد آرثر آش عقب كسر إرسال نادال للمرة الخامسة ليفجر أكبر مفاجأة بالبطولة.

وقال تيافو في مقابلة بالملعب “لا أعرف حتى ماذا أقول في هذه اللحظة، أنا أكثر من سعيد وعلى وشك البكاء”.

وأضاف “لا يمكنني التصديق، هو بالتأكيد من أعظم اللاعبين في التاريخ، لعبت بأداء رائع اليوم لكن لا أعرف ماذا حدث حقا”.

وبجانب مستواه القوي استفاد تيافو من الإرسال المتواضع لنادال والرد غير الدقيق للضربات على غير المعتاد، وارتكب اللاعب الإسباني المخضرم تسعة أخطاء مزدوجة وسدد 33 ضربة ناجحة مقابل 48 لتيافو.

وبهذا الانتصار كسر تيافو سلسلة من 17 فوزا متتاليا لنادال بالبطولات الأربع الكبرى، وكان نادال يبلغ دور الثمانية على الأقل في هذه السلسلة.

وتوج اللاعب الإسباني، الذي كان يطمح لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 23 بالبطولات الأربع الكبرى، في أستراليا وفرنسا المفتوحة قبل الانسحاب من قبل نهائي ويمبلدون بسبب إصابة بالبطن.

ويلتقي تيافو في دور الثمانية مع الروسي أندريه روبليف.

    المصدر :
  • رويترز

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