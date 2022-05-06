هزيمة قاسية ليوفنتوس تبعده عن لقب الدوري الإيطالي

تبددت الآمال الضعيفة ليوفنتوس في التتويج بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن سجل دومينيكو كريشيتو هدفا من ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع ليحقق جنوة المهدد بالهبوط فوزا صادما 2-1 يدين فريق المدرب ماسيميليانو أليجري اليوم الجمعة.

وجد باولو ديبالا الطريق إلى الشباك بعد ثلاث دقائق بالشوط الثاني بتسديدة منخفضة ليمنح الزوار تقدما طال انتظاره.

لكن الجناح ألبرت جودموندسون أنعش آمال جنوة في البقاء بدوري الأضواء حين حول تمريرة نديم أميري إلى الشباك قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبعد تسع دقائق انتزع المدافع كريشيتو الفوز من علامة الجزاء ولم يحرك الحارس فويتشيخ شتينسني ساكنا.

وألهب الانتصار حماس أصحاب الضيافة إذ يمكن أن تنقذهم النتيجة من الهبوط.

ويبقى يوفنتوس، الذي تأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالمركز الرابع ولديه 69 نقطة بينما يقبع جنوة في المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان مع تبقي مباراتين بالموسم.