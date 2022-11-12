هزيمة مدوية لـ"بروسيا دورتموند" قبل توقف الدوري الألماني

أمطر بروسيا مونشنجلادباخ مرمى ضيفه بروسيا دورتموند بأربعة أهداف ليفوز 4-2 (الجمعة 11-11-2022) تاركا منافسه في المركز السادس بعد ثاني هزيمة على التوالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وقبل توقف المسابقة عقب جولة مطلع الأسبوع الجاري بسبب كأس العالم في قطر أنهى دورتموند، المنافس في دوري أبطال أوروبا، العام بشكل سيء، مبتعدا بفارق ست نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي يواجه شالكه غدا السبت.

ويحتل جلادباخ، الذي حقق انتصاره السادس في ثماني مباريات على أرضه حتى الآن، المركز السابع ولديه 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف دورتموند.

وخلال شوط أول مثير شهد خمسة أهداف تقدم أصحاب الضيافة 3-2 قبل الاستراحة.

وضع يوناس هوفمان، المنضم حديثا لتشكيلة ألمانيا في كأس العالم، جلادباخ في المقدمة بعد أربع دقائق من البداية قبل أن يدرك يوليان براندت، المنضم لقائمة ألمانيا أيضا في قطر، التعادل للزوار.

وتسلم براندت الكرة وظهره للمرمى ثم استدار سريعا وسجل ببراعة.

لكن جلادباخ سجل هدفين خلال أربع دقائق تقريبا عبر رامي بن سبعيني وماركوس تورام ليتقدم 3-1، وقلص دورتموند الفارق عبر نيكو شلوتيربيك بتسديدة مباشرة بعد كرة مرتدة، لكن الفريق المنتمي لوادي الرور افتقد الصلابة الدفاعية.

وبعد دقيقة واحدة من الشوط الثاني نال كواديو كوني وقتا كافيا على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة في شباك الحارس جريجور كوبيل.

وكان يمكن لتورام إضافة هدف آخر على الأقل لكنه أهدر عدة فرص ذهبية في ظل سوء دفاع دورتموند.