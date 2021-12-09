هشام الحاج لـ"صوت بيروت إنترناشونال": لم أنل أي جواز سفر أجنبي لذلك مُلام

يعتبر المطرب اللبناني هشام الحاج من الجيل الفني الذي حفر اسمه في الصخر، فهو على مدار سنوات طويلة قدم اعمالا فنية مميزة لاقت إستحسان الجمهور وآخرها أغنية مليئة بالطاقة الإجابية بعنوان “يلا نفرح” التي صورها مع المخرجة رندلى قديح، فما هي ردة فعل الناس تجاهها هذا ما يطلعنا عليه هشام الحاج في حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال” “رغم ان اغنية “يلا نفرح” اجواءها صيفية ومرحة لكني بدأت التحضير لها في شهر تشرين الاول وصورتها في اجواء فرحة تزيل الهموم التي تسيطر على ايام الشعب اللبناني نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها. وبصراحة انا كنت أبحث عن فكرة لغنية إيجابية إلى ان كتبت مطلعها بنفسي وأرسلته الى الشاعر احمد غانم الذي اكملها. ثم لحنتها وصورتها كليب مع المخرجة رندلى قديح التي قدمت ثلاث مناسبات في دقائق معدودة والحمد الله ان العمل اعجب الناس التي تبحث عن الفرح في ايام الاعياد التي ستطل علينا قريبا. واضاف “الحمد الله ان التفاعل مع الأغنية كبير جدا على تطبيق “تيك توك” وهذا دليل نجاح مع جيل الشباب.

وإن شاء الله ساغنيها ليلة راس السنة في لبنان لأنني اريد ان استقبل العام الجديد في بلدي. لن شعبنا دائما متفائل بالمستقبل مهما مرت عليه الصعاب والدليل ان كل اماكن السهر والمطاعم والمقاهي مليئة بالناس وهذا يدلل ان الحياة مستمرة في لبنان لو ضاقت الايام لكنها في النهاية ستفرج.

وترى هل يفكر بالهجرة يؤكد الحاج انه لم يحصل حتى الان على اي جواز سفر اجنبي رغم ان الكثيرين لاموني على ذلك إذ ان معظم الفنانين اللبنانيين حصلوا على جوازات كندية أم اميريكة لكني أريد ان أربي ابني الوحيد في لبنان وانا متمسك بارضي لكن في المستقبل اذا اراد وحيدي ان يسافر من اجل استكمال دراسته الجامعية في الخارج لن أمانع لأني اطمح ان يكون له مستقبلا زاهرا. وفي هذا الاطار يتابع “اود ان اشكر دولة الامارت العربية المتحدة التي منحتني الإقامة الذهبية.

وعن عدم تعامله مع شركة إنتاج واصراره على التكفل باعماله الفنية قال “تعاملت مع شركة “لايف ستايلز” في ثلاثة اعمال غنائية لكن بعد ذلك وجدت ان الفنان لا يمكن ان يستفيد من أعماله التي تبث عبر المنصات الموسيقية ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي لأنها ملك شركة الإنتاج. لذا احببت ان تكون أغنياتي وكليباتي ملكي كي استفيد منها لأن المردود المادي للفنان بات قائما من هذه الوسائل، لذا من المفضل ان تظل اعمالي الفنية من انتاجي ويضيف “انا بصدد التحضير لإطلاق اغنية شعبية جديدة في شهر شباط المقبل تزامنا مع عيد الحب.

اما الاغاني التي صدرت اخيرا واحبها فقال أن الناس باتت تحب الاغاني الكوميدية التي تنسيها همومها مثل “العب يلا” و”بنت الجيران” التي تهدف لفرفشة القلوب اما الاغنيات التي حصدت نجاحا كبيرا في العام 2021 فكانت للمطرب وائل كفوري الذي يتمتع بصوت كبير وكاريزما رائعة.