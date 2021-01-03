هشام حداد يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا… وهذا وضعه الصحي

أعلن الإعلامي هشام حداد مقدم برنامج HISHOW عبر “صوت بيروت انترناشونال” إصابة زوجته ومدبّرة منزله بفيروس كورونا.

وغرّد حداد في عبر تويتر قائلاً “بالامس جاءت نتيجة اختبارات الكوفيد لزوجتي ومدبرة المنزل ايجابية ونتيجتي سلبية، ولكني رغم ذلك سأضطر لحجر نفسي لمدة عشرة ايام مع اعادة الاختبار علما انني اعاني من عوارض قاسية كالحرارة العالية والاوجاع الجسدية المبرحة مم يرجح اصابتي.”

وأضاف:” للاسف لا حلقات جديدة قبل نهاية الحجر”.

بالامس جاءت نتيجة اختبارات الكوفيد لزوجتي ومدبرة المنزل ايجابية ونتيجتي سلبية، ولكني رغم ذلك سأضطر لحجر نفسي لمدة عشرة ايام مع اعادة الاختبار علما انني اعاني من عوارض قاسية كالحرارة العالية والاوجاع الجسدية المبرحة مم يرجح اصابتي…للاسف لا حلقات جديدة قبل نهاية

الحجر#لهون_وبس — Hicham haddad (@HichamHaddad57) January 3, 2021