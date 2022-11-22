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هكذا احتفل العرب بفوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم

منذ 26 ثانية
مشجع سعودي

مشجع سعودي

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أوقف المنتخب السعودي سلسلة اللا هزيمة الخاصة بالأرجنتين في كافة المسابقات، والتي وصلت إلى 36 مباراة على التوالي، وقلب الأخضر السعودي تأخره أمام الأرجنتين بهدف في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة إلى فوز بهدفين لهدف على رفاق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، وقائد الفريق المرشح للفوز بالبطولة.

قدم فنانون ودعاة ونجوم ومشاهير في العالم العربي، اليوم الثلاثاء، التهاني بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم بقطر، في تفاعل كبير مع احتفال مماثل شهدته السعودية.

وفور إعلان نهاية المباراة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي احتفالاً بالفوز السعودي يوازي الاحتفال الحقيقي الذي شهده ملعب المباراة والمناطق المحيطة به، والساحات العامة في المدن السعودية التي نُصبت فيها شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات المونديال.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، فتح أبرز ثلاث مناطق ترفيهية في العاصمة الرياض، وهي “البوليفارد سيتي” و “البوليفارد ورلد” و “ونتر لاند” مجاناً اليوم الثلاثاء بمناسبة فوز المنتخب السعودي.

كما نشر صورة تظهر مهاجم المنتخب السعودي وصاحب هدف الفوز في المباراة، سالم الدوسري، يلعب الشطرنج أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تعديل لصورة إعلان حديث جمع ميسي ورونالدو.

وتناقل مدونون سعوديون صوراً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأخيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وهما يحتفلان بالفوز.

وهنأت الملكة الأردنية رانيا العبدالله السعودية بفوز منتخبهم، في تغريدة عبر تويتر قالت فيها: “مبارك الفوز للسعودية وأهلها! أبدعتو!”.

وأطل الفنان السوري سامر المصري في مقطع فيديو حماسي هنأ فيه السعوديين، كرر بعض جمله الشهيرة في مسلسل باب الحارة الذي يعد أشهر أعماله الفنية في العالم العربي.

وحضر الداعية السعودي ماهر المعيقلي بين المهنئين عبر حساب يديره محبوه في تويتر، حيث تفاعلوا مع مراحل المباراة بسلسلة تغريدات قبل التهنئة في نهايتها.

وكتب المشرفون على حساب المعيقلي في إحدى التغريدات: “يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. المنتخب السعودي يهزم المرشح الأول للفوز بكأس العالم .. المنتخب السعودي فخر العرب المنتخب السعودي فخر آسيا المنتخب السعودي فخر كل سعودي”.

كما نشرت حسابات إخبارية احتفالات لجماهير كرة القدم في عدة دول عربية، بينها مصر والكويت، حيث علا الصراخ والهتافات بعد نهاية المباراة.

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