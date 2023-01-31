الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
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هكذا استذكرت سارة الهاني شقيقتها

منذ 6 دقائق
سارة الهاني وشقيقتها

سارة الهاني وشقيقتها

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استذكرت الفنانة اللبنانيّة سارة الهاني شقيقتها الراحلة في تغريدة جديدة أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، دوّنت الفنانة سارة الهاني “ويبقى موت أختي كسراً بالقلب وغصّة بأسفل الحنجرة وجرحاً لا يشفى أبداً، اللهم ارحم اغلى من فقدنا”.

وأردفت سارة الهاني قائلةً “اشتقت لأختي وصوت اختي وضحكات اختي. اللهم ارحم من باتت في قبرها وحيدة، ربي اجعل أعمالها مؤنسة لها واجعلها تنام مطمئنة برضاك وعفوك يا رب”.

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