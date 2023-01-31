هكذا استذكرت سارة الهاني شقيقتها

استذكرت الفنانة اللبنانيّة سارة الهاني شقيقتها الراحلة في تغريدة جديدة أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، دوّنت الفنانة سارة الهاني “ويبقى موت أختي كسراً بالقلب وغصّة بأسفل الحنجرة وجرحاً لا يشفى أبداً، اللهم ارحم اغلى من فقدنا”.

وأردفت سارة الهاني قائلةً “اشتقت لأختي وصوت اختي وضحكات اختي. اللهم ارحم من باتت في قبرها وحيدة، ربي اجعل أعمالها مؤنسة لها واجعلها تنام مطمئنة برضاك وعفوك يا رب”.

ويبقى موت أختي كسرا بالقلب وغصه بأسفل الحنجرة وجرحا لا يشفى أبدا، اللهم ارحم اغلى من فقدنا. اشتقت لأختي وصوت اختي وضحكات اختي اللهم ارحم من باتت في قبرها وحيده، ربي اجعل أعمالها مؤنسه لها واجعلها تنام مطمئنه برضاك و عفوك يارب 🙏🏻 — سارة الهاني Saralina (@SaraElHani) January 30, 2023