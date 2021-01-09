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هكذا تحتفل كيت ميدلتون بعيد ميلادها في ظل كورونا

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يناير - 2021 8:56 مساءً
كيت ميدلتون

كيت ميدلتون

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تحتفل الأميرة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، زوجة الأمير ويليام، اليوم، بعيد ميلادها الـ39.

يأتي ذلك فيما واصلت العائلة الملكية العيش في إغلاق مثل بقية الشعب البريطاني في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تحتفل كيت بهذه المناسبة مع أسرتها في منزلهم في نورفولك بقاعة أنمر حيث قضى دوق ودوقة كامبريدج عيد الميلاد بعدما قررت الملكة البقاء في قلعة وندسور.

ومن المرجح أن تكون احتفالات عيد ميلادها شأنا داخليا مع زوجها ويليام وأبنائها الثلاثة الأمير جورج (7 سنوات) والأميرة شارلوت (5 سنوات) والأمير لويس (عامان).

وخلال الجائحة، واصل الدوق والدوقة ارتباطاتهما العامة بتحويلها إلى الفضاء الإلكتروني. وعندما جرى رفع القيود مؤقتا، جرى إجراء بعض الفعاليات وجها لوجه.

وقضى دوق ودوقة كامبريدج 3 أيام في كانون الأول/ديسمبر يجوبان البلاد بالقطار الملكي ويوجهان الشكر للعاملين في الخطوط الأمامية والعمال الرئيسيين لجهودهم في مكافحة جائحة كورونا.

وأثارت جولة ويليام وكيت انتقادات من جانب هؤلاء الذين قالوا إن الزيارة ما كان يجب القيام بها فيما لا تزال إصابات “كوفيد-19” تنتشر.

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