هكذا تحول كريستيانو رونالدو من “لاعب سيرك” إلى الأفضل في العالم!

كشف مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، ريو فيرديناند، عن نقطة التحول التي جعلت البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم.

وخلال ظهوره عبر محطة “بي تي سبورت” التليفزيونية، استعاد فيرديناند ذكرياته مع نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي داخل مسرح الأحلام، لا سيما بعد قدومه إلى النادي في عمر 18 عاما.

وقال فيرديناند: “لم يصل رونالدو إلى ما هو عليه اليوم في لمح البصر، لكنه كان مهاريا بشكل مذهل، حيث كان يحب إظهار ما لديه وإمتاع الجماهير”.

نقطة تحول

وأضاف: “لقد اعتاد فعل ذلك في التدريبات، لكني أتذكر ذات مرة ما فعله رود فان نيستلروي معه، والذي كان حينها الرجل الأول وهداف مانشستر”.

واستطرد: “رونالدو تسلم الكرة وانطلق بها على أحد الأطراف، وبدأ في القيام ببعض الحيل المهارية، بينما كان فان نيستلروي يركض في الجهة المقابلة داخل منطقة الجزاء”.

وأشار المدافع الإنجليزي السابق إلى عدم تمرير الجناح البرتغالي الكرة إلى زميله الهولندي، ليصرخ الأخير غاضبا: “يجب أن يكون اللاعب هذا في السيرك، لا ينبغي أن يكون في الملعب”.

وزاد فان نيستلروي على ذلك بالخروج غاضبا من ملعب التدريبات، مما أثار استياء الفتى البرتغالي الشاب، الذي تساءل “لماذا يتحدث معي بهذه الطريقة؟”.

رغم ذلك، دلل فيرديناند على قوة شخصية رونالدو بسبب هذه التصرفات، حيث قال “اللاعبون في هذا العمر لا يتمتعون بالثقة الكافية عند اللعب مع الفريق الأول، مما يجعلهم يمررون الكرة بسرعة أو يستمرون في القيام بفعل الشيء نفسه، لكن رونالدو كان يعلم أن فان نيستلروي على حق”.

وشدد فيرديناند على أن ذلك الصدام كان بمثابة نقطة تحول في أسلوب لعب البرتغالي، الذي تحول بعد ذلك إلى ماكينة إنتاج للأرقام القياسية والأهداف.

استفزاز مستمر

لم تكن تلك الواقعة هي العامل الوحيد لتغيير عقلية رونالدو وأسلوب لعبه، بل كشف فيرديناند عن اتفاق لاعبي اليونايتد على استفزازه باستمرار.

وقال فيرديناند: “كنا نهتف دائما ونقول له أنت لست صاحب الرقم 7 الحقيقي في النادي، هناك جورج بيست وديفيد بيكهام”.

تلك الكلمات حفزت رونالدو من أجل إثبات خطأ زملائه، حيث قال فيرديناند: “كنا نشعر بأنه يتوقف للتفكير للبحث عن سبيل لإخراس أفواهنا”.

وخلال 6 سنوات أمضاها كريستيانو بملعب أولد ترافورد، نجح في تسجيل 118 هدفا خلال 292 مباراة، كما فاز مع الفريق بلقب البريمييرليج 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، بالإضافة لبعض الألقاب الأخرى.

أقوى من الجميع

وأبرز فيرديناند إحدى الصفات الهامة التي يتمتع بها رونالدو، حيث قال “لم أر أقوى منه من ناحية العقلية والإصرار، فهو أكثر لاعب مهووس بالنجاح ممن شاركتهم غرفة الملابس”.

وأضاف: “كنت سعيد الحظ برؤيته يتحول من فتى إلى رجل على مدار السنوات التي لعبها معنا، فضلا عن تأثيره البالغ في التدريبات، حتى إنه كان مهووسا بتحقيق الانتصار في المران وتسجيل الهدف الأخير”.

وأصبح رونالدو خلال هذه الفترة أحد عظماء مسرح الأحلام، بل اعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما أنه آخر متوج بالكرة الذهبية بين لاعبي المسابقة.

وتحدث فيرديناند أيضا عن مقطع الفيديو الشهير، الذي ظهر فيه رفقة رونالدو وزميلهما البرازيلي أندرسون قبل نحو 14 عاما، حينما سُئل الثلاثي عن أفضل لاعب في التاريخ.

وعن ذلك، قال: “عندما كنا في حدث ما، سُئلنا من هو اللاعب الأفضل على الإطلاق، وأنا اخترت مارادونا وكذلك أندرسون، لكن كريستيانو اختار نفسه”.

واختتم: “ربما رأينا ذلك غرورا، لكنه كان لديه فخر بنفسه وهوس طبيعي منذ الطفولة بأن يصبح الأفضل في العالم”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.