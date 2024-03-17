الأحد 7 رمضان 1445 ﻫ - 17 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هكذا تعود ميغان ماركل إلى "إنستغرام"

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 17 - مارس - 2024 12:15 مساءً
A A A
طباعة المقال

في المنشور الأوّل لها على وسائل التواصل الاجتماعيّ منذ عام 2020، أطلقت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، علامة تجاريّة جديدة لأسلوب الحياة والطهي.

فيما أعلنت ماركل عن American Riviera Orchard عبر تسع صور على تطبيق “إنستغرام”.

وفي غضون ساعات، وصل عدد متابعي الحساب إلى أكثر من 300 ألف. ويتكهّن المراقبون الملكيون بأنّ الشعار كُتب بخطّ دوقة ساسكس.

وشمل إطلاق حساب “إنستغرام” نشر فيديو عبر خاصّية القصص، حيث تظهر ميغان ترتّب الزهور في مطبخ منزلها في مونتيسيتو مع أغنية “أتمنّى لك الحبّ” لنانسي ويلسون.

ومن المتوقّع أن تضمّ العلامة التجاريّة كتب الطبخ، وأدوات المائدة، والبياضات، ومجموعة من المواد القابلة للدهن والمعلّبات بما في ذلك الجيلي والمربّى وزبدة الجوز، وغيرها.

وإلى جانب حساب “إنستغرام”، أطلقت العلامة التجاريّة أيضاً موقعاً إلكترونيّاً يتكوّن من شعار الشركة وخانة تسجيل واحدة للانضمام إلى قائمة الانتظار.

وكانت في الفترة الأخيرة قد انتشرت تكهّنات بأنّ ميغان ستغامر بتأسيس إمبراطوريّة منتجات على غرار مارثا ستيوارت أو غوينيث بالترو منذ أن تنحّت عن منصبها كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020.

الكلمات الدالة

    المصدر :
  • النهار

المزيد من منوعات

صورة مثيرة توثق ثوران بركان في ايسلندا
الأرصاد الجوية: ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة منذ ديسمبر
تعبان كبير
باحثون يقترحون تربية الثعابين الكبيرة لإنتاج اللحوم!
حريق ضخم يلتهم ديكورات مسلسل رمضاني في استوديو الأهرام بمصر
فيديو.. حريق ضخم يلتهم ديكورات مسلسل رمضاني في استوديو الأهرام بمصر

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
الوزير بسام مولوي
قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات