هكذا تعود ميغان ماركل إلى "إنستغرام"

في المنشور الأوّل لها على وسائل التواصل الاجتماعيّ منذ عام 2020، أطلقت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، علامة تجاريّة جديدة لأسلوب الحياة والطهي.

فيما أعلنت ماركل عن American Riviera Orchard عبر تسع صور على تطبيق “إنستغرام”.

وفي غضون ساعات، وصل عدد متابعي الحساب إلى أكثر من 300 ألف. ويتكهّن المراقبون الملكيون بأنّ الشعار كُتب بخطّ دوقة ساسكس.

وشمل إطلاق حساب “إنستغرام” نشر فيديو عبر خاصّية القصص، حيث تظهر ميغان ترتّب الزهور في مطبخ منزلها في مونتيسيتو مع أغنية “أتمنّى لك الحبّ” لنانسي ويلسون.

ومن المتوقّع أن تضمّ العلامة التجاريّة كتب الطبخ، وأدوات المائدة، والبياضات، ومجموعة من المواد القابلة للدهن والمعلّبات بما في ذلك الجيلي والمربّى وزبدة الجوز، وغيرها.

وإلى جانب حساب “إنستغرام”، أطلقت العلامة التجاريّة أيضاً موقعاً إلكترونيّاً يتكوّن من شعار الشركة وخانة تسجيل واحدة للانضمام إلى قائمة الانتظار.

وكانت في الفترة الأخيرة قد انتشرت تكهّنات بأنّ ميغان ستغامر بتأسيس إمبراطوريّة منتجات على غرار مارثا ستيوارت أو غوينيث بالترو منذ أن تنحّت عن منصبها كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020.

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