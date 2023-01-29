هكذا علّقت نادين الراسي بعد مرور 5 أشهر على وفاة شقيقها

علّقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بطريقة مؤثرة على فيديو نشرته احدى المتابعات للفنان اللبناني الراحل جورج الراسي وذلك مع مرور 5 أشهر على وفاته.

وظهر جورج في الفيديو من كواليس احدى المقابلات الاذاعية، وكتبت المتابعة تعليقا على الفيديو: “صاروا 5 شهور يا وجع القلب دخيل روحك وخفة دمك وجمالك يا ابو جريج ياويلي مأبشع غيابك ان شالله تكون مرتاح ياعمري الله يرحم روحك”.

وبدورها اعادت نادين نشر الفيديو على صفحتها وكتبت: “يقبروني عيونَك ونظراتَك وجمالَك وصدرك وكتافَك وضحكتَك وسنانَك ياااا خَيّي ياااا جوجو، جورج الراسي إنت الحَنين كلّ الحَنين حبيبيييييييي”.