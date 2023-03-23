هكذا هنّأ الفنانون بحلول شهر رمضان

تسابق الفنانون والفنانات فور إعلان حلول شهر رمضان المبارك، في تقديم التهنئة بهذه المناسبة عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أبرزهم:

نشرت الفنانة إليسا صورتها وكتبت: ” كل عام والجميع بخير ويا رب يحمل هالشهر الفضيل الأمن والأمان واستجابة الصلوات لجميع الناس. ربنا يستجيب ويحمي ويعطي من بركاتو بهالشهر”.

وقال النجم وائل كفوري بمنشور: “رمضان كريم وصوم مبارك. انشالله هالشهر الفضيل بيكون خير وبركة عالجميع. كل عام وانتو بخير”.

أمام الفنان عاصي الحلاني فنشر أنشودة بعنوان “رمضان رحمة”، وعلق بالقول: “رمضان كريم مبارك عليكم الشهر الفضيل اتمنى أن يحمل لكم الشهر المبارك الخير والصحة والبركة وراحة البال”.

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة لفانوس رمضان مع قمر، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “رمضان كريم. مبارك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير”.

وقام الفنان السوري ناصيف زيتون بنشر فيديو من وحي المناسبة، وكتب: “مرحب شهر الخير والعطاء. مبارك عليكم حلول شهر رمضان الكريم”.

أما الفنان وليد توفيق، فنشر أنشودة بصوته خاصة لرمضان، وقال في تعليقه على المنشور: “كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات”.

وفي وصفها شهر رمضان، قالت الفنانة كارول سماحة: “رمضان الخير والبركة والجمعة الحلوة، شهر الرحمة والمغفرة والعطاء يحملكن معو كل شي بتتمنوا. صوم مقبول”.

ونشرت الفنانة نوال الكويتية صورةً لها، وكتبت عليها: “مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده”.