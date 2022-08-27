هكذا ينوي برشلونة استغلال أمواله المتبقية في ميركاتو 2022!

صحيح أن نادي برشلونة الإسباني أبرم مجموعة من الصفقات البارزة على مدار صيف 2022، إلا أن هناك مساحة لضم لاعبين جدد في آخر أيام الميركاتو.

في السياق، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها الى أن إدارة برشلونة حددت ميزانية تصل إلى 200 مليون يورو، لإبرام التعاقدات هذا الصيف من أجل دعم الفريق.

وأنفق برشلونة حتى الآن 148 مليون يورو على الصفقات، عبر شراء “روبرت ليفاندوفسكي” من بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليونا وبنفس المبلغ “جولي كوندي” من أشبيلية الإسباني، بالإضافة إلى 48 مليونا نظير شراء رافينيا من ليدز يونايتد الإنكليزي.

ورغم أن المبلغ المتبقي نظرياً هو 52 مليون يورو، لكن سيضاف إليها 5 ملايين إضافية للصفقات وهي قيمة بيع “فيران جوتلجلا” إلى كلوب بروج البلجيكي.

ولكنّ برشلونة يعاني من وجود كم كبير من اللاعبين داخل الفريق، يحتاج إلى بيعهم.

وسيساعد رحيل “بيير إيميريك أوباميانغ” المحتمل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، عبر البيع لمانشستر يونايتد أو تشيلسي، على إيجاد النادي الأموال لإحداث التوازن بين المبيعات والشراء.

ويخطّط برشلونة لاستثمار مبلغ الـ57 مليون المتبقية في ميزانية تعاقداته هذا الموسم عبر التعاقد مع ظهيري جنب خلال هذا الصيف.

الإدارة الرياضية في كامب نو تضع تعزيز الخطوط الخلفية كأولوية لها في آخر أيام الميركاتو، حيث يفاضل النادي بين هيكتور بيليرين لاعب أرسنال، وخوان فويث ظهير فياريال وتوماس مونييه لاعب بروسيا دورتموند في مركز الظهير الأيمن.

أمّا بالنسبة لمركز الظهير الأيسر، فيبقى ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي، الخيار الأول وخلفه خافي جالان لاعب سيلتا فيجو.

وبعيداً عن هؤلاء جميعاً، فإن برشلونة لم يتخلَّ نهائياً عن حلم ضم بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي الإنكليزي، رغم تأكيد بيب غوارديولا، مدرب السيتزنز، على بقاء اللاعب في النادي الموسم المقبل.