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هل أصيبت السيدة فيروز بفيروس كورونا ؟ إليكم الإجابة الحاسمة

منذ 10 دقائق

السيدة فيروز

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نفت الوكالة الوطنية للإعلام خبراً منسوباً إليها عن إصابة السيدة فيروز بكورونا.

وقالت الوكالة: “تتداول مجموعات واتساب خبرا كاذبا منسوبا الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الـعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي”.

وأضافت: “إن هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. اقتضى التوضيح”.

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