هل أصيبت نجوى كرم بـفيروس كورونا ؟

انتشر في الساعات الأخيرة خبرا عن إصابة النجمة اللبنانية نجوى كرم بفيروس كورونا كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى تعليقا من شمس الأغنية اللبنانية لطمأنة جمهورها الذي بدأ يتساءل عن حقيقة الأمر.

وبدورها وجهت كرم رسالة إلى مطلقي الشائعة وجاء فيها: “ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا”.

La kell lli machghoul beelo 3alayyi, l 7amdellah btammenkoun enni bi alf khayr, w #Corona la cheefetna wala cheefit 3atabit baytna 🙏

Ya rayt telteho bi najee7aatna aktar ma telteho bel ichee3aat lli 3am tetla3 3alayna 🥰https://t.co/q8xxDYORZ1 — Najwa Karam (@najwakaram) October 17, 2020

إذ طمأنت المطربة اللبنانية كافة معجبيها عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أنها لم تصب بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت في تغريدة لها: “لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا”.

"انطرونا راح تنبسطو" نجوى كرم

ترقبوا#MBCTheVoiceSenior

الأربعاء 7 اكتوبر الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على #MBC1@najwakaram pic.twitter.com/mQNDCpPTl2 — MBC The Voice (@mbcthevoice) September 30, 2020

يشار إلى أن نجوى كرم تشارك حاليا في لجنة التحكيم الموسم الأول من برنامج “ذا فويس سينيور”، إلى جانب الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني وملحم زين، والذي بدأ عرضه على شاشة “إم بي سي” من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.