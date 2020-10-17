استمع لاذاعتنا

هل أصيبت نجوى كرم بـفيروس كورونا ؟

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 10:01 مساءً
نجوى كرم

نجوى كرم

A A A
طباعة المقال

انتشر في الساعات الأخيرة خبرا عن إصابة النجمة اللبنانية نجوى كرم بفيروس كورونا كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى تعليقا من شمس الأغنية اللبنانية لطمأنة جمهورها الذي بدأ يتساءل عن حقيقة الأمر.

وبدورها وجهت كرم رسالة إلى مطلقي الشائعة وجاء فيها: “ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا”.

إذ طمأنت المطربة اللبنانية كافة معجبيها عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أنها لم تصب بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت في تغريدة لها: “لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا”.

يشار إلى أن نجوى كرم تشارك حاليا في لجنة التحكيم الموسم الأول من برنامج “ذا فويس سينيور”، إلى جانب الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني وملحم زين، والذي بدأ عرضه على شاشة “إم بي سي” من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد تصدم جمهورها وتدعم سعد المجرد في أزمة اتهامه بـ”الاغتصاب”
ايس كريم
تناول الآيس كريم المحلى يسبب “العدوانية” !!
بيترسن يفوز بجائزة "بوكوس" الذهبية الاوروبية
التحدي سمك وسمان… بيترسن يفوز بجائزة “بوكوس” الذهبية الاوروبية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

التهاب الحلق أحد أعراض كورونا
كورونا
التهاب الحلق أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا
حسن نصر الله
ضابط إسرائيلي: نعرف كل شيء عن نصر الله.. ولو أردنا اغتياله لفعلنا!
الدراسات متواصة حول كورونا
هذا ما اكتشفه الطب الشرعي على جثث ضحايا كورونا