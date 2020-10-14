هل أنا غريبة الأطوار حقاً أم أنني أهدر الموارد لإجرائي خمسة اختبارات COVID-19 ؟

منذ تفشي فيروس كورونا حول العالم انتشر الخوف والقلقل من الإصابة بالعدوى، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في الميادين وهم الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19، الأمر الذي يجعلهم مضطرين لإجراء عدة فحوص للكشف عن الإصابة حتى ولو لم تظهر عليهم الأعراض، الأمر الذي يراه البعض مبالغ فيه ولا داعي له في ظل أخذ جميع الاحتياطات، ولكن يبدو أن الأمر مختلفا بالنسبة للصحافية Julie Power التي أجرت خمسة اختبارات للكشف عن تعرضها للعدوى، وفي هذا السياق نشرت الصحافية نفسها مقالا ترجمه “صوت بيروت انترناشونال ” تشرح فيه سبب إقدامها على إجراء هذا العدد من الفحوص، وجاء في المقال ..

يبدو إجراء خمسة اختبارات لـ COVID-19 مفرطاً ، وحذراً بشكل كبير ، وجنوني بعض الشيء. ولكن أتعرف ما هو جنوني أكثر من ذلك ؟ تبين أن أكثر من 6000 شخص في نيو ساوث ويلز قد أجروا خمسة اختبارات أو أكثر.

اعتقدت عائلتي أنني كنت مجنونة لإجراء خمسة اختبارات ، خاصة وأن كل اختبار عاد سلبياً ، ولأنّ تعرضي للعالم الخارجي كان محدوداً ولأنني كنت أرتدي قناع الوجه دائماً.

على أية حال, مع طفلين توأم في عمر 12, كان آخر شيء أردت أن يتمّ تذكرّي به بأنني الأمّ التي كانت السبب بتفشي الوباء الذي أجبر الدولة على التخلي عن شهادة الثانوية العامة والذي من ثمّ انتقل إلى مراكز رعاية المسنين صعوداً وهبوطاً على الساحل حيث انطلق الطلاب في نشره على أوسع نطاق.

في كل مرة بدأت الصفير أو السعال, تساءلت عما إذا كان ضربة شمس كوني أقضي الكثير من الوقت في الحديقة. ولكن في حالات التهاب الحلق والصداع الخفيف؟ قد يكون COVID-19.

لم أستطع أن أنسى عامل الرعاية الصحية سيء السمعة الذي عانى من التهاب في الحلق ” مع الأعراض الخفيفة والذي ساهم دون علمه في تفشي المرض في منشأة رعاية المسنين في نيومارش هاوس من خلال ذهابه إلى العمل. تخيل العيش مع ذلك. أنا فعلت.

هل كان يجب أن أخضع لكلّ هذه الاختبارات؟ هل عليك أن تقوم باختبار إذا بدأت تعاني من سيلان في الأنف؟

الإجابة هي نعم ونعم، قال متحدث باسم نيو ساوث ويلز الصحة. يوم الثلاثاء، حثّ المتحدّث بقوة أي شخص لديه حتى أدنى وأخف الأعراض- “الحلق الخشن وسيلان الأنف” – على اجراء الاختبار دون تأخير. إنه يريد بشكل خاص أن يتقدم الناس في جنوب وجنوب غرب سيدني ويقوموا بالاختبار قبل أن يتم وضع القيود يوم الجمعة.

كما انخفضت الحالات في نيو ساوث ويلز ، وكذلك عدد الاختبارات. يوم الخميس الماضي ، تم الإبلاغ عن 12,868 اختبار أما يوم الاثنين ، تم فقط 8609.

في بعض الأيام خلال الوباء ، تم إجراء أكثر من 25,000 اختبار في اليوم. وقال الناطق الرسمي أنّ نيو ساوث ويلز لديها القدرة على معالجة العديد من الاختبارات.

بشكل مخيب للآمال قليلاً ، وبالنظر إلى الخطط التي ألغيتها أثناء انتظار النتائج ، تظهر بيانات الصحة في نيو ساوث ويلز أنني لم أنضم بعد إلى صفوف “نادي 0.3 في المائة” للأشخاص الذين أجروا أكثر من خمسة اختبارات.

اعتبارا من ن الساعة 8 مساء في أكتوبر 8 ، ذكرت NSW Health أن 2,135,386 شخصاً (حوالي 25 في المائة من سكان الولاية) قد أجروا 2,783,265 اختبار.

ومن بين هؤلاء ، أجرى 78 في المائة من الأشخاص اختباراً واحداً. ومن بين البقية ، كان لدى 21.7 في المائة واحد إلى خمسة ، بمن فيهم أنا.

و أقل من 0.3 في المائة (أكثر من 6000 شخص) أكثر من خمسة اختبارات.

في أثناء الاختبار ، تم تحريك دماغي بلطف، وليس ثقبه، على الرغم مما قد يقوله البعض. لقد تم طعن حلقي. معظمكم كان محباً ولطيفاً وأشكركم على ذلك.

واحدة من مزايا كوني صحفية هي أنه يمكنك توقع رد على أسئلة مثل، ” عزيزي NSW Health ،هل أنا حقا أهدر مواردك؟”

هذا هو الرد: “الاختبارجزء حيوي من إبقاء انتقال الفيروس في المجتمع تحت السيطرة ، ولا ينبغي لأحد أن يشعر أنه يهدر الموارد عن طريق اختباره عدة مرات.”

جاني (اسم مستعار)، وهي عاملة في مستشفى سيدني ، أجرت سبعة اختبارات خلال تفشي المرض مؤخراً في الغالب تم اختبار كل من الخياشيم والحلق, قالت. في بعض الأحيان فقط الأنف أو الحلق.

تفاوتت القوة أيضاً. وقالت:” كانت الأمر يعتمد على الممرض المسؤول”. واحد تسبب في نزيف في الأنف.

على الرغم من الانزعاج ، حثت الجميع على التقدم وأخذ الاختبار. “إنه (COVID) لن يختفي. الناس يتجولون غير مدركين أن لديهم المرض. لا يتعلق الأمر بالشخص الذي يتم اختباره ، بل يتعلق بالشخص الذي يمكنه الحصول على COVID إذا لم يتم اختبارك”.