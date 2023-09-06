هل أنت عاشق أم مثقف.. قهوتك تكشف الكثير عن شخصيتك!

تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات انتشارًا في العالم، ولكن هل سبق لك أن فكرت في التنوع الذي تحمله هذه الحبوب الصغيرة؟

فهناك أنواع عديدة من القهوة، وكل نوع يأتي بمذاقه وخصائصه الفريدة، وتتنوع أصول أنواع القهوة من مناطق مختلفة حول العالم، ويتأثر طعمها بالتربة والمناخ وطريقة الزراعة وطريقة التحميص.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نشرت دراسة طبية أجريت على محبي القهوة في المملكة المتحدة، حيث وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة، التي يحبها.

وأوضحت أن الدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا وشملت أكثر من ألفي شخص.

اكتشف شخصيتك من خلال قهوتك

إذا كنت تحب القهوة المنكهة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.

إذا كنت تحب القهوة المثلجة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.

إذا كنت تحب الإسبرسو المزدوجة (double espresso) فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.

أما عشاق الإسبرسو فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.

عشاق “الفلات وايت” يعتبرون صادقين وجديرين بالثقة، فيما يعد محبو “الموكا” أكثر جاذبية.

إذا كنت من محبي “لاتي” (Latte) فأنت تحب السعادة للناس.

في حال كنت تحب “كابوتشينو” فأنت راض عن الحياة.