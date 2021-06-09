هل استشار هاري وميغان الملكة إليزابيث في تسمية ابنتهما؟

بودار أزمة جديدة تلوح بين الأمير هاري وزوجته ميغان مع القصر الملكي البريطاني، إذ قال مصدر في القصر الملكي لبي بي سي إن دوق ودوقة ساسكس لم “يستشيرا” الملكة إليزابيث قبل تسمية ابنتهما ليليبت.

وكان المصدر قد نفى تقارير ظهرت في أعقاب ميلاد ابنة الأمير هاري وميغان قالت إنهما سألا الملكة قبل اختيار هذا الاسم لابنتهما.

وقال المتحدث باسم الأمير هاري إنه لو لم توافق الملكة على ذلك، لما أقدم الزوجان على استخدام هذا الاسم، مضيفا أن “الدوق تحدث إلى عائلته قبل الإعلان، وفي الواقع كانت جدته أول شخص من أفراد الأسرة اتصل به (هاري)”.

وقال: “خلال تلك المحادثة، أعرب عن أمله في تسمية ابنتهما ليليبت تيمُّنا بها. ولو لم تكن (الملكة) موافقة على ذلك، لما استخدما الاسم”.

وليليبت هو اسم التدليل للملكة المعروف بين أفراد العائلة منذ طفولتها.

وكانت علاقة الزوجين، هاري وميغان، والعائلة الملكية قد تصدرت عناوين الصحف خلال الأشهر الأخيرة.

ففي وقت سابق من العام الجاري، بينما كان الزوجان ينتظران ولادة ابنتهما، وجها انتقادات للعائلة المالكة خلال مقابلة تلفزيونية مع أوبرا وينفري، وزعما وجود عنصرية داخل القصر.

وعلى الرغم من أن هاري تحدث عن صعوبات بينه وبين والده، إلا أنه قال إنه كانت تربطه علاقة “جيدة حقا” بالملكة وكانا يتحدثان باستمرار من خلال اتصالات الفيديو.

وفي نهاية الأسبوع، أعلن الزوجان أن ابنتهما ليليبت “ليلي” ديانا مونتباتن-وندسور ولدت في مستشفى في سانتا باربرا في كاليفورنيا صباح يوم الجمعة.

واسم “ليليبت” يحمل الكثير من التاريخ الشخصي لصاحبة الجلالة.

وصيغ اسم ليليبت، اسم التدليل للملكة إليزابيث، عندما كانت الأميرة إليزابيث آنذاك مجرد طفلة صغيرة ولم تستطع نطق اسمها بشكل صحيح. وكان جدها، الملك جورج الخامس، يناديها بمودة ليليبت، مقلدا محاولاتها لنطق اسمها، وسرعان ما صار هذا اسم معروفا بين أفراد العائلة منذ ذلك الحين.

وكانت الملكة قد وقّعت باسم ليليبت على إكليل جنازة لأحد أصدقائها المقربين إيرل مونتباتن. وكان زوج الملكة الراحل، دوق إدنبرة، يناديها بهذا اللقب.

وبعد ولادة ليليبت، كان من المفترض على نطاق واسع أن يتحدث هاري وميغان أولا إلى الملكة بشأن اختيار الاسم.

وأشارت روايات لاحقة نشرتها الصحافة نقلا عن “أصدقاء” للزوجين إلى أن هاري سعى إلى الحصول على إذن من جدته.

وقالت صحيفة “التايمز” أيضا إنها فهمت أن هاري أبلغ الملكة بالاسم.

كما قال مصدر قريب من عائلة دوق ودوقة ساسكس لبي بي سي إن هاري تحدث إلى الملكة قبل الولادة.

وليليبت هي الحفيدة الحادية عشرة للملكة، والأخت الصغرى لآرتشي، الذي يبلغ الآن من العمر عامين.

واسمها الأوسط، ديانا، هو تكريم لوالدة الأمير هاري الراحلة. كما أن الاسم الأوسط لابنه عم ليليبت، الأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام وكاثرين، ديانا بالإضافة إلى إليزابيث.

وبعد ولادة ليليبت، قال قصر باكنغهام إن الملكة وكبار أفراد العائلة الملكية أعلنوا أنهم “مسرورون بالأنباء”.

وخلال مقابلة للزوجين مع أوبرا وينفري في مارس/آذار الماضي، قال الزوجان إنهما سيكتفيان بالطفل الثاني، مما يعني أنهما لا يعتزمان إنجاب مزيد من الأطفال.