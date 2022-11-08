الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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هل انفصلت جينيفر لوبيز عن زوجها؟

منذ 37 دقيقة
جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز

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لا يزال خبر انفصال النّجمة العالمية جينيفر لوبيز عن زوجها الممثّل الشهير بن أفليك يتصدّر الصحف وعناوين الأخبار، ويعتبر مادة دسمة لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أنّ النجمة وزوجها لم يعلقا أبدًا على هذه الأخبار، إلا أنّ منشورها الأخير قد يكون ردًا غير مباشر على كل تلك الشائعات وتأكيدًا على أنّ الحب في حياتها لم ينته.

ونشرت جينيفر عدّة منشورات عبر حسابها في “إنستغرام” احتفالاً بمرور 20 عامًا على ألبومها This Is Me الذي سجلته أثناء ارتباطها بالنّجم بن أفليك حينها، حيث صوّر معها في ذلك الوقت كليب أغنية “Jenny from the Block”.

وأرفقت منشورها الأوّل بتعليقٍ كتبت فيه: “من الجنون أن أرى نفسي أتحدث عن عرض هذا الألبوم لأولادي بعد 20 عامًا، وفعلاً هذا حصل، لقد تغيّر الكثير٬ لقد تغيّرت أنا ولكن بقيت بعض الأشياء كما هي. الحياة طريقها جميل وشاعري، ولكن في بعض الأحيان طريقها وعر”.

وأضافت: “اليوم هو اليوم الأول للعدّ العكسي لنوفمبر (تشرين الثاني) 25، الذكرى الـ20 للألبوم، لذا فلنعد بالزمن إلى الوراء معًا، إعادة النظر في الموسيقى والحبّ معي الكثير من المفاجآت المقبلة”.

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