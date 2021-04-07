هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، خبر انفصال الممثلة المصرية شيماء سيف عن زوجها المنتج محمد كارتر، بعد إلغاء الطرفان متابعة بعضهما البعض على “إنستغرام”.

وكانت الفنانة شيماء سيف قد نشرت عبر خاصية الستوري في “إنستغرام” تعليقا كتبت فيه “كل شيء نصيب، الحمد لله على كل حال”.

وجاء هذا التعليق بالتزامن مع إلغاء الطرفين المتابعة لبعضهما البعض عبر “إنستغرام”، ما دفع المتابعين إلى إطلاق تكهنات حول خبر انفصالهما عن بعض.

وكانت آخر صورة قام المنتج محمد كارتر بنشرها عبر حسابه جمعته بزوجته شيماء قبل أسبوع، حيث ظهر الشريكان في صورة عفوية وهما يضحكان، وأرفق محمد الصورة بتعليق كتب فيه: “حبيبتي وصحبتي وبنتي”.

وتزوجت شيماء سيف ومحمد كارتر في 19 تشرين الأول 2018، في حفل ضخم حضره العديد من الفنانين.

وعلى الصعيد المهني، تنتظر سيف عرض فيلم “العنكبوت” الذي تشارك ضمن أبطاله مع أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال، وذلك بحسب “سبوتنيك”.