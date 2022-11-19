هل تخرج يسرا من المنافسة الرمضانية؟

تشهد دراما رمضان هذا العام، حالة من الضبابية الشديدة، وذلك في ظل توقف التصوير فجأة في عدد من الأعمال، واستبعاد نجوم تعود عليهم الجمهور رمضانياً.

مسلسل “الحشاشين” لكريم عبدالعزيز خرج من الصراع الرمضاني، ولم تصدر الشركة المنتجة أي تفاصيل عن أسباب توقفه، أيضا مسلسل”ألف ليلة وليلة” لياسر جلال، وهناك عدم وضوح أيضا بالنسبة لتواجد يسرا التي تعد واحدة من نجمات رمضان، خاصة أن الكثير من الأخبار تشير أن شركة “العدل جروب” التي تتعاون معها يسرا ستكتفي بمسلسلين فقط في موسم رمضان، وهما “جميلة” بطولة ريهام حجاج، ومسلسل نيللي كريم الذي لم يتحدد اسمه النهائي بعد.

هذا وأعتذر المؤلف نادر صلاح الدين عن مسلسل يسرا الجديد والذي لم يحدد اسما له، وذلك برغم من إعلان الشركة المنتجة والمؤلف عن تعاونه مع يسرا والمخرج عمرو عرفة، لكن بعد فترة من التعاقد أعلن نادر اعتذاره وانسحابه من العمل، وهو الأمر الذي وضع يسرا في ورطة، حيث تحاول بهذه الفترة البحث عن عمل جديد يمكن أن تخوض به السابق الرمضاني المقبل.