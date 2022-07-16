هل تزوج سمير صبري من سماح أنور ؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، جدلاً كبيرا بشأن زيجات سمير صبري وميراثه، حيث خرج عدد من الأشخاص يدعون أنهم متأكدين من زواجه من النجمة سماح أنور، وخرج آخرون يدعون أنهم أحفاده وأبناءه.

من جانبها قالت سماح أنور خلال تصريحات تلفزيونية: “أنا اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي والله مكانتش قصة حب ولكن في الوقت ده كان فيه حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتان كنا في 1997 وأدهم داخل على 20 سنة وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني، ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز وشايفة أنه أنسب أني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير”.

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، قالت: “كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب أننا نتجوز سنا وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده”.

وتابعت: “للأسف المعلومة مش صحيحة وسر الشائعة أني اشتغلت معاه كذا حاجة آخرها المسرحية واشتغلت معاه فيلم تليفزيوني وبعد كده توالت الأعمال ولكن مكانش فيه أي مشاعر، وكان هو أكتر واحد عارف إيه اللي بيحصل في حياتي ويمكن هو كان سري”.

وكان قد كشف محمد تركي، عن حقيقة زواج سماح أنور بالراحل سمير صبري، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: “إذا فكرت بمنظور الأب فلساني يعجز عن تكذيب سمير صبري ولكن إذا تحدثنا بأسلوب من المنطق، فلا يوجد أي شاهد من الشواهد يدل على وجود حفيد أو ابن له”.

وتابع تركي: “أنا شاهدت صور كثيرة لسمير صبري في منزله مع والدته ولكني لم أرى صورة له مع نجل أو حفيد”.

واستكمل محمد تركي حديثه: “شاهدت من خلال سمير صبري صورة لشاب نحيف غير الصورة المتداولة على السوشيل ميديا ولكن لم أحسم أنه ابنه أم لا ورفض أن أقوم بتصوير الصورة.

ولكن في وقت سابق، قال إنه أنجب وهو في عمر 18 عاما معنى ذلك أن ابنه يملك من العمر حوالي 60 عاما وفي وقت آخر قال إن ابنه يدرس الطب”.

وحول حقيقة زواجه من سماح أنور، قال محمد تركي: “كان هناك تكريم لسماح أنور وسمير صبري في مسرح الإبداع وشاهدتهم في مكان واحد ولم يحدث تصافح بينهما وأشهد أن علاقته بها كانت صداقة ولكن رأيي الشخصي وهاتفه كان معي طول الوقت فأنا أعتقد أن علاقتهما صداقة فقط”.

وعن حقيقة تكرار سفر الفنان الراحل للندن لرؤية ابنه وحفيده، ذكر محمد تركي: “عرفت سمير صبري 7 سنوات سافر 3 مرات مرتين عمرة ومرة هاتفني من دبي وأجزم أنه خلال تلك الفترة لم يسافر لندن”.