هل تعلمون كم هو صافي ثروة الملياردير "بيل غيتس"؟

كشفت صحيفة “فوربس” أن صافي ثروة مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، بيل غيتس، يبلغ 126.5 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن غيتس وزوجته ميليندا، يرأسان أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم. وفي مايو 2020 ، قالت مؤسسة “غيتس” الخيرية إنها ستنفق 300 مليون دولار لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتمويل العلاج والكشف واللقاحات.

وقد باع غيتس، أو تنازل، عن جزء كبير من حصته في “مايكروسوفت” فهو يمتلك ما يزيد قليلا عن 1٪ من الأسهم، واستثمر في مزيج من الأسهم والأصول الأخرى.

وفي منتصف مارس 2020، تنحى غيتس عن منصبه كعضو في مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، وهي شركة البرمجيات التي أسسها مع بول ألين (توفي 2018) في عام 1975.

وتعمل المؤسسة الخيرية على تحسين الصحة العالمية وخلق فرص متكافئة للناس في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، تبرع غيتس بما قيمته 35.8 مليار دولار من أسهم “مايكروسوفت” لمؤسسة “غيتس” الخيرية.