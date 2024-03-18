هل تعلم أن ثمن وجبة واحدة داخل بالون فضائي ستكلفك 500 ألف دولار؟

سيحصل ستة أفراد على فرصة ركوب بالون فضائي على ارتفاع 100 ألف قدم (3.5 كيلومتر) فوق مستوى سطح البحر العام المقبل، وعلى مدى ست ساعات من التجربة، سيتم تقديم أطباق عشاء، ولكن بسعر غالي جدا قدره 495 ألف دولار للتذكرة الواحدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أعلن الطاهي راسموس مونك الحائز على نجمتي ميشلان، أنه سيوفر للرواد فرصة تناول وجبة على حافة الفضاء.

سيتم إجراء رحلة الطهي على متن مركبة الفضاء نبتون التابعة لشركة Space Perspective.

وعلى الرغم من اسمها، فإن هذه المركبة ليست في الواقع مركبة فضائية، بل هي كبسولة مضغوطة معلقة أسفل بالون هيدروجين ضخم، ومن دون أي صواريخ أو محركات نفاثة، من المفترض أن تكون الرحلة بسيطة بما يكفي ليشارك فيها أي شخص دون أي تدريب على الإطلاق.

ومن المقرر أن ينطلق المنطاد من فلوريدا بسرعة متوسطة إلى حد ما تبلغ 12 ميلاً في الساعة (19 كم / ساعة)، وفي أعلى نقطة له، سيتمكن رواد المطعم من النظر إلى الأرض من خلال أكبر نافذة إلى الفضاء على الإطلاق.

ووفقا للطاهى مونك، سيتم تقديم العشاء بينما يشاهد الضيوف شروق الشمس فوق انحناء الأرض.

وقال مونك: “في هذه التجربة، أريد تسليط الضوء على الطعام باعتباره خيطًا مشتركًا في وجودنا البشري، وسيكون من المفيد حقًا تقديمه أثناء النظر إلى انحناء الأرض”.

ونظرًا لصغر حجم الكبسولة، فليس من الواضح ما إذا كان سيتم تحضير الطعام بالفعل على متن المركبة أم أنه سيتم تقديمه هناك ببساطة.